PKN Orlen: posłowie KO wprowadzają opinie publiczną w błąd

Bezpodstawne przywoływanie zarzutów wobec prezesa Daniela Obajtka jest nieuprawnione i celowo wprowadza opinię publiczną w błąd - głosi stanowisko PKN Orlen, będący odpowiedzią na środowy briefing parlamentarzystów KO Cezarego Tomczyka i Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. To nie pierwszy już raz, kiedy czołowi politycy PO przypuszczają medialny atak na odnoszącą ogromne sukcesy polską firmę

Posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska, mająca w swojej karierze politycznej przynależność do PZPR, cytowała z trybuny sejmowej niepotwierdzone żadnym wyrokiem sądu opinie prasowe godzące w dobre imię prezesa PKN Orlen Obajtka.

Posłowie KO Cezary Tomczyk i Iwona Śledzińska-Katarasińska, zorganizowali w środę konferencję prasową w związku z tym, że posłanka otrzymała od prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka wezwanie przedprocesowe po tym, jak z trybuny sejmowej zacytowała publikacje prasowe o zarzutach korupcyjnych wobec Obajtka. Zapowiedzieli, że jeżeli Obajtek będzie grozić parlamentarzystom procesami za to, że przypominają, iż w przeszłości miał zarzuty korupcyjne, tym częściej będą o tych zarzutach mówić.

W związku z konferencją posłów KO oświadczenie wydał w środę PKN Orlen.

W nawiązaniu do briefingu prasowego posłów Platformy Obywatelskiej: Iwony Śledzińskiej Katarasińskiej i Cezarego Tomczyka informujemy, że w stosunku do Prezesa PKN Orlen, Daniela Obajtka żaden sąd nie wydał jakiegokolwiek wyroku stwierdzającego popełnienie przestępstwa. Dotyczy to również rzekomych nieprawidłowości w postępowaniach przetargowych, o których wspominali parlamentarzyści - głosi oświadczenie.

Potwierdzeniem jest uzasadnienie postanowienia Prokuratury Krajowej Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Krakowie wydanego w czerwcu 2017 r. o umorzeniu postępowań. Co więcej, postanowienie to zostało utrzymane w mocy przez Sąd Okręgowy w Krakowie decyzją z dnia 29.12.2017 r., który uznał, że przedstawione zarzuty były bezzasadne - zaznacza Orlen w stanowisku.