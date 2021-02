Horban: obecne szczepionki wystarczą, aby zahamować epidemię

Obecne szczepionki są wystarczające do zahamowania epidemii koronawirusa i umożliwienia podjęcia następnych kroków do przywrócenia normalnego życia społecznego i gospodarczego - powiedział w środę główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban

Czytaj też: Polskie urządzenie skutecznie niszczy koronawirusa

Główny doradca premiera i przewodniczący Rady Medycznej prof. Horban podczas konferencji prasowej wskazywał, że aby można było zacząć w miarę normalnie żyć, musi być zaszczepionych jak najwięcej osób, które chorują ciężko albo umierają. Zwrócił uwagę, że są to najczęściej osoby starsze.

Osoby powyżej 80. roku życia, jeżeli zachorują, to 20 proc. z nich umiera, 15 proc. w przypadku osób w wieku 70-80 lat. To są naprawdę olbrzymie liczby - powiedział profesor.

Dlatego - jak przypomniał - Rada Medyczna od początku rekomendowała szczepienia tej grupy osób w pierwszej kolejności, co się w tej chwili dzieje. Problemem - zaznaczył - jest dostępność szczepionek.

Nadal szczepimy ludzi starszych i ludzi w DPS-ach. To jest pierwsza priorytetowa grupa. Drugą grupą, którą chcieliśmy zaszczepić, aby zahamować potencjalny rozwój epidemii, to są ludzie, którzy pracują w szkołach. Wszyscy dążą do tego, żeby otworzyć szkoły. O ile, jak się wydaje, klasy I-III nie powinny spowodować zwiększenia liczy zakażeń, to już dzieci starsze tak. Transmiterem są dzieci na nauczycieli, nauczyciele na innych, albo też rodziny na starszych ludzi - wskazał prof. Horban.

Dlatego - jak dodał - należy rozpocząć w tym momencie szczepienie osób, które „mogą być transmiterem zakażenia, na osoby, które będą chorowały ciężko”. „Stąd nasza rekomendacja, żeby szczepić generalnie całą grupę pierwszą, z założeniem, że zaczynamy od grupy Ic, czyli od grupy nauczycieli. To nie jest dużo osób, powinno się to udać w miarę szybko. Celem jest otwarcie szkół i zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom” - wyjaśnił.

Zgodziłbym się tutaj z panem prof. (Tomaszem) Dzieciątkowskim, który porównał szczepionkę opartą o mRNA do Maybacha, a szczepionkę opartą o technikę wektorową - do dobrej klasy BMW. Tak to mniej więcej działa, to jest tego typu różnica - dodał profesor.

Prof. Horban podkreślił, że szczepionki mają dwa zadania - ochronić ludzi przed zachorowaniem, co - jak zaznaczył - „jest prawie nierealne, żeby ochronić 100 proc. szczepionej populacji”. „Drugie zadanie to tak zmodyfikować przebieg choroby, by człowiek, który zachoruje, chorował w sposób łagodny. Te szczepionki spełniają te zasady w sposób wystarczający dla zahamowania epidemii i umożliwienia następnych kroków do przywrócenie normlanego życia społecznego i gospodarczego” - ocenił główny doradca premiera ds. COVID-19.

Czytaj eż: Eksperci WHO w pilnie strzeżonym laboratorium! Stąd uciekł wirus?

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. Natomiast od 25 stycznia trwają szczepienia populacyjne – na początek seniorów, którzy ukończyli 70 lat (zakwalifikowani do grupy 1a).

Na rynku unijnym do tej pory do obrotu dopuszczono trzy preparaty, w tym dwa w technologii mRNA - firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Szczepionki te mają zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny - minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzecia substancja to szczepionka wektorowa opracowana przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Została ona dopuszczona na rynek pod koniec stycznia. Z informacji zamieszczonych w charakterystyce tego preparatu wynika, że może on być podawany osobom, które ukończyły 18 lat, jednak „obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych”. Ponadto skuteczność tej szczepionki może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Nieotwarta fiolka może być przechowywana w 6 miesięcy w lodówce w temperaturze 2°C – 8°C.

28 dni odstępu pomiędzy dawkami szczepionki firmy AstraZeneca

Chodzi nam o jak najszybsze osiągnięcie odporności; będzie zarekomendowane 28 dni odstępu pomiędzy dawkami szczepionki firmy AstraZeneca - mówił w środę główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban.

W czasie konferencji prasowej Horban był pytany jaka będzie rekomendacja dotycząca odstępu pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki firmy AstraZeneca.

28 dni, zdecydowanie, 4 tygodnie. Nam chodzi o jak najszybsze osiągnięcie tutaj odporności. Nie chcemy czekać 12 tygodni zanim będzie grupa w pełni wyszczepiona - wskazał Horban.

Dodał, że w przypadku tej szczepionki będzie zastosowana ta sama taktyka, jak przy poprzednich szczepionkach - Pfizera i Moderny. Połowę od razu odkładamy na druga dawkę. Nie robimy takiego działania jak część krajów, że szczepi szeroko, a potem dopiero czeka kiedy przyjdzie druga dawka, bo praktyka pokazuje, że jak umiesz liczyć, licz na siebie - powiedział doradca premiera do spraw COVID-19.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku; od 25 stycznia trwają szczepienia populacyjne – na początek seniorów.

Porównanie Pfizera, Moderny i AstraZeneki

Na rynku unijnym do tej pory do obrotu dopuszczono trzy preparaty. Dwa w technologii mRNA - firmy Pfizer/BioNTech (o nazwie Comirnaty) i firmy Moderna. Szczepionki te mają zbliżoną skuteczność sięgającą 95 proc. Szczepionka Comirnaty musi być przechowywana i transportowana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, substancja Moderny - minus 25-15 stopni. Po wyjęciu z zamrażarki można je przechowywać przez miesiąc (Moderna) lub pięć dni (Comirnaty) w temperaturze plus 2-8 stopni.

Trzecia substancja to szczepionka wektorowa opracowana przez brytyjsko-szwedzki koncern AstraZeneca i naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Została ona dopuszczona na rynek pod koniec stycznia. Z informacji zamieszczonych w charakterystyce tego preparatu wynika, że może on być podawany osobom, które ukończyły 18 lat, jednak „obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych”. Ponadto skuteczność tej szczepionki może być mniejsza u osób z obniżoną odpornością. Nieotwarta fiolka może być przechowywana w 6 miesięcy w lodówce w temperaturze 2°C – 8°C.

Szczepionki AstraZeneca mają trafić do Polski w przyszłym tygodniu. W lutym powinno przyjechać ich ponad 500 tys. Dodatkowo dostarczone zostanie według planu ok. 350 tys. dawek szczepionki firmy Moderna i ok. 1,4 mln koncernu Pfizer i firmy BioNTech.

Do końca I kwartału ma być zaszczepionych ok. 3 mln osób; do tej pory zaszczepiono 1 342 435. Drugą dawkę przyjęło blisko 290 tys. pacjentów.

PAP/mt