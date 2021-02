Rafael pochwalił się nowymi rakietami i bombami

Rafael zaprezentował podczas wystawy Aero India, zorganizowanej w Bengaluru w Karnatace szeroką gamę systemów uzbrojenia i zdolności, m.in. dotyczących walki i obrony powietrznej, łączności oraz przeciwpancernych pocisków kierowanych z rodziny Spike – informuje Włodek Kaleta na portalu wnp.pl.

W ofercie znalazło się lotnicze uzbrojenie rakietowe powietrze-powietrze obejmuje pociski radarowe dalekiego zasięgu kierowane aktywnie, a także pociski powietrze-powietrze kierowane na podczerwień.

Zaprezentowano też całą gamę pocisków powietrze-ziemia, jak Spice 250, 1000 i 2000 oraz zestawy amunicji precyzyjnej do użycia przeciwko celom naziemnym o szczególnym znaczeniu.

Wśród systemów łączności Rafael pokazał system BNET SDR, unikatową architekturę radiową i sieciową, umożliwiającą prowadzenie wojny cyfrowej w ultra szerokim paśmie.

Systemy walki powietrznej Rafaela, samodzielne jak i w zintegrowanym pakiecie, działające jako element sieciocetrycznego pola walki wymieniane są jako jedne z najlepszych na świecie – informuje Włodek Kaleta.

Proponowane przez Rafaela w Indiach lotnicze uzbrojenie rakietowe powietrze-powietrze to m.in. pociski radarowe dalekiego zasięgu kierowane aktywnie, a także pociski powietrze-powietrze kierowane na podczerwień do zwalczania zagrożeń z bliskiej odległości, czyli w zasięgu wzroku (rakiety Derby MkIII i Python-5).

Izraelski koncern zaprezentował gamę pocisków nowej generacji powietrze-ziemia (Spice 250, 1000 i 2000 - liczby to tonaż bomby w kg) stand-off , czyli mogących zwalczać cele poza zasięgiem ognia przeciwnika, do precyzyjnego zwalczania celów o szczególnym znaczeniu na polu walki przy braku sygnału GPS oraz zestawy amunicji precyzyjnej do użycia przeciwko celom naziemnym o szczególnym znaczeniu.

Wśród bomb szybujących Spice jest nowy wariant w segmencie tego uzbrojenia powietrze-ziemia pod nazwą Spice 250 ER o wydłużonym zasięgu, o którym niedawno poinformował Rafael. Dodano do niego zintegrowany silnik turboodrzutowy z własną instalacją paliwową, zasilany JP-8/10, zapewniający bombie zasięg co najmniej 150 km.

Rafael oferuje również zestaw zaawansowanych rozwiązań lotniczych urządzeń walki elektronicznej oraz pełną gamę wielowarstwowej obrony powietrznej, m.in. mieszane systemy broni zapewniające zdecydowaną i skuteczną reakcję na wszystkie rodzaje zagrożeń powietrznych, w tym samoloty, śmigłowce, pociski krótkiego i dalekiego zasięgu oraz rakiety.

Wnp.pl/RO

