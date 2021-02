Forum Ekonomiczne na stałe przeniesie się do Karpacza

Forum Ekonomiczne od najbliższej edycji na stałe przeniesie się do Karpacza na Dolnym Śląsku. W czwartek władze województwa z samorządowcami z Wrocławia i Karpacza oraz organizatorami Forum podpisali deklarację o współpracy przy organizacji tego wydarzenia

Forum Ekonomiczne zwane „polskim Davos” to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie przedstawicieli świata polityki i biznesu. Od 1992 roku nieprzerwanie było organizowane w Krynicy Zdrój. W ubiegłym roku, ze względu na pandemię, wydarzenie wyjątkowo odbyło się w Karpaczu.

Podczas czwartkowej wideokonferencji marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski przypomniał, że Dolny Śląsk zwyciężył w konkursie na nową lokalizację Forum Ekonomicznego, co oznacza, że przez najbliższe sześć lat - z możliwością przedłużenia współpracy - gospodarzem konferencji będzie Karpacz.

Zwrócił uwagę, że organizacja Forum Ekonomicznego będzie miała duże znaczenie dla regionu.

Przypomniał, że w roku 2019 w wydarzeniu tym wzięło udział blisko 4,5 tys. gości, w tym ponad tysiąc gości zagranicznych z ponad 60 państw.

W czwartek oficjalną deklarację w sprawie współpracy przy organizacji Forum podpisali marszałek województwa dolnośląskiego, wicemarszałek Grzegorz Macko, twórca Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz burmistrz Karpacza Radosław Jęcek.

Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Instytut Studiów Wschodnich i twórca Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski podkreślił, że zmiana lokalizacji Forum po 30 latach jego rozwoju jest dla organizatorów olbrzymim wyzwaniem organizacyjnym i wizerunkowym.

Mimo to jesteśmy dużymi optymistami, bo wygląda na to, że współpraca z dolnośląskimi samorządami będzie bardzo dobra. Wiadomo też, że infrastruktura konferencyjna w Karpaczu jest wystarczająca dla tak dużej imprezy. Tak więc są spełnione wszystkie najważniejsze czynniki decydujące o powodzeniu Forum i utrzymaniu jego wiodącej pozycji wśród kongresów gospodarczych – mówił Berdychowski.

Zaznaczył, że o wyborze oferty Dolnego Śląska zadecydowała nadzwyczajna determinacja członków konsorcjum dolnośląskiego, czyli grupy podmiotów, które wspólnie przygotowały aplikację.

To ważny dzień dla Karpacza. Miasto stanie się gospodarzem prestiżowego wydarzenia o trzydziestoletniej historii. Oprócz wartości wizerunkowej i medialnej organizacja Forum Ekonomicznego przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarczego – mówił Burmistrz Karpacza.

To ewenement w skali ogólnokrajowej, aby samorząd regionalny, samorząd dużego miasta, samorząd małego miasteczka i do tego partnerzy komercyjni przygotowali wspólną ofertę – dodał.

Wyraził przekonanie, że mimo trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy w związku z pandemią koronawirusa, Karpacz będzie gotowy na przyjęcie gości.

„O tym, jak dużym wydarzeniem jest Forum Ekonomiczne organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich mogliśmy się wspólnie przekonać podczas ubiegłorocznej edycji w Karpaczu. Uważam, że ten sprawdzian Karpacz przeszedł wyśmienicie i wierzę, że tych kolejnych sześć edycji również będzie udanych” – stwierdził prezydent Wrocławia.

Sutryk zwrócił uwagę, że Forum to nie tylko spotkania poświęcone sprawom gospodarczym, ale także społecznym i samorządowym.

To okazja do poznawania ludzi, do wymiany poglądów. Wydaje się, że ważne jest, aby na kolejnym Forum porozmawiać o wyzwaniach, które sprawił nam Covid, o tym, jak będzie wyglądało życie gospodarcze w Polsce i Europie. Myślę, że to Forum ekonomiczne będzie z całą pewnością dużym intelektualnym wyznaniem i próbą poszukiwania odpowiedzi, co dalej – mówił Sutryk.

Mam nadzieję, że będzie to także okazja do zorganizowania kilku wydarzeń towarzyszących, które sprawią, że uczestnicy Forum także w mieście stołecznym regionu zatrzymają się na dłużej - dodał.