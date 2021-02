Inwestycje popłacają. Bardzo solidne wyniki Orlenu

PKN ORLEN w ciągu ostatnich 5 lat wypracował łączny zysk na poziomie 26,2 mld zł. W tym czasie Koncern mocno inwestował w rozwój, skutecznie wzmacniając swoją globalną pozycję. Rozpoczęto szereg kluczowych inwestycji we wszystkich obszarach działalności oraz realizowano ważne procesy akwizycyjne. Przełożyło się to bezpośrednio na osiągane wyniki. Dla porównania, w ciągu ośmiu lat sprawowania władzy przez rząd PO-PSL, łączny zysk PKN ORLEN wyniósł zaledwie 2,9 mld zł

Mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią również w 2020 roku wypracowaliśmy bardzo solidne wyniki finansowe. Rekordowe wyniki segmentu detalicznego i energetycznego oraz wysokie wyniki w segmencie petrochemii pokazują, że podejmując trzy lata temu decyzje uwzględniające akwizycje oraz inwestycje w tych obszarach, właściwie określiliśmy strategiczne kierunki rozwoju PKN ORLEN. Kluczem do sukcesu w branży paliwowo-energetycznej jest dywersyfikacja obszarów działalności. Dlatego wnikliwie obserwujemy panujące trendy i skutecznie na nie odpowiadamy, co przekłada się bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe. Jesteśmy firmą globalną, więc podejmowane decyzje i działania muszą być ukierunkowane na wzmacnianie naszej pozycji w stosunku do konkurentów, bo w długiej perspektywie, w grze zostaną tylko najsilniejsze koncerny – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Jednym z elementów wpierających osiągane przez PKN ORLEN wyniki w ostatnich latach był wdrożony przez premiera Mateusza Morawieckiego pakiet paliwowy i podjęte przez rząd działania na rzecz walki z szarą strefą. Przełożyło się to również na wyższe wpływy do budżetu Państwa. Tylko w 2020 r. z tytułu różnych podatków PKN ORLEN wpłacił do budżetu blisko 33 mld zł, a w 2019 było to ponad 38 mld zł. Tymczasem w 2015 roku, gdy pakiet paliwowy jeszcze nie obowiązywał, ta kwota wynosiła około 25 mld zł. Przez ostatnie 5 lat PKN ORLEN odprowadził do budżetu państwa łącznie ponad 165 mld zł. Dla porównania, w ciągu 8 lat, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, która nie podjęła walki z szarą strefą, budżet zasiliło nieco ponad 162 mld zł.

PKN ORLEN w ostatnich latach mocno stawiał też na budowanie, a następnie wzmacnianie globalnej pozycji i rozpoznawalności marki ORLEN. Dlatego nacisk położony został na rozwój segmentu detalicznego, który w ostatnich latach osiąga rekordowe wyniki na poziomie 3 miliardów złotych rocznie. Jednym z elementów tych działań był zainicjowany w 2019 r. proces rebrandingu europejskiej sieci stacji Koncernu, który zwiększył rozpoznawalność marki ORLEN za granicą. Temu służyło również zaangażowanie w globalny sponsoring sportu, w szczególności współpraca z zespołami F1 i Robertem Kubicą. Tylko w 2020 roku z samych transmisji telewizyjnych w związku ze sponsoringiem Alfa Romeo Racing ORLEN osiągnięto ponad 400 milionów złotych ekwiwalentu reklamowego. To ponad dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie. Z kolei w mediach społecznościowych ekwiwalent wyniósł ponad 30 milionów złotych. Marka ORLEN pojawiła się również w 100 tys. publikacji, które zostały wyświetlone ponad 350 miliardów razy. Dodatkowo w ciągu ostatnich 3 lat wydatki PKN ORLEN na sponsoring sportu zwiększyły się o 100%, co miało odzwierciedlenie nie tylko w wyższych przychodach ze sprzedaży detalicznej, ale też korzyściach stricte reklamowo-wizerunkowych.

Obok działalności biznesowej, PKN ORLEN pozostał mocno zorientowany na potrzeby społeczne, skutecznie wdrażając w praktyce społeczną odpowiedzialność biznesu. W 2019 r. PKN ORLEN przekazał do Fundacji ORLEN o 400% więcej środków niż w 2018 r., a w 2020 r. o 600% więcej niż w 2018 r.

Orlen/KG