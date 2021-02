wPolityce.pl: 50 proc. badanych za zmniejszeniem obostrzeń

50 proc. badanych uznaje, że rząd powinien zmniejszyć obostrzenia, nawet jeśli doprowadziłoby to do wzrostu zakażań koronawirusem - wynika z sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl. Za zwiększeniem obostrzeń, żeby jak najbardziej spadła liczba zakażeń, jest 19 proc. badanych.

Jak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, Polacy są coraz bardziej zmęczeni różnymi formami lockdownu związanymi z pandemią, i chcieliby łagodzenia obostrzeń.

W badaniu zapytano respondentów, co według nich powinien zrobić polski rząd w zakresie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.

Największa grupa badanych - równo 50 proc. - uznało, że rząd powinien „zmniejszyć obostrzenia, nawet jeśli doprowadziłoby by to do wzrostu zakażań koronawirusem”. 31 proc. badanych uważa, że rząd powinien „utrzymać obostrzenia na obecnym poziomie”.

Z kolei 19 proc. sądzi, że rząd powinien „zwiększyć obostrzenia, żeby jak najbardziej spadła ilość zakażeń koronawirusem”.

Za luzowaniem obostrzeń opowiada się szczególnie duża część wyborców Koalicji Obywatelskiej - aż 58 proc. W przypadku wyborców Zjednoczonej Prawicy wskaźnik ten wynosi zaledwie 27 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 29 stycznia do 1 lutego 2021 r. metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1074 osób.

PAP/RO

