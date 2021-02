Jest ubezpieczenie od COVID-19!

W ostatnich dniach liczba przypadków COVID-19 w co prawda spada, ale za wcześnie na ogłaszanie zwycięstwa. Między innymi dlatego, że w całej Europie sytuacja wciąż jest trudna. Przestrzeganie obostrzeń sanitarnych wciąż jest bezdyskusyjnie konieczne. To naturalne, że w centrum uwagi rodziców, są ich dzieci. Poza powtarzaniem zasad higieny można też ubezpieczyć dziecko na wypadek zachorowania na COVID-19.

Taką możliwość daje NNW Dziecko w ramach pakietu LINK4 Mama czy specjalnych ubezpieczeń przygotowanych z myślą o dzieciach i rodzinach. Gdy zdarzy się, że dziecko (do 18 roku życia) zachoruje na COVID-19 i potwierdzi to lekarz, LINK4 wypłaci odszkodowanie w wysokości 5 tysięcy złotych. Gotówkę można przeznaczyć na dowolny cel. Dodatkowo, jeśli dziecko będzie przechodzić COVID w szpitalu, zostaną wypłacone środki w wysokości 100 złotych za każdy dzień pobytu w placówce medycznej. Górny limit to 2 tysiące. Dotyczy to także innych nagłych zdarzeń, które wymagać będą hospitalizacji. Wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczących NNW w ramach LINK4 Mama.

Ubezpieczenie NNW przez cały rok!

Każdy rodzic i opiekun musi wiedzieć, że NNW w LINK4 to znacznie więcej niż ubezpieczenie od zachorowania na COVID-19. To produkt wyjątkowy zwłaszcza dlatego, że działa 24/7 przez cały rok kalendarzowy. Dziecko chronione jest w domu, w szkole, na podwórku, podczas wakacji, ferii, a nawet podczas niezawodowych treningów sportowych czy tanecznych. Polisę dla jednego dziecka można kupić już od 42 złotych za cały rok ochrony. Wówczas suma ubezpieczenia wyniesie 15 tysięcy złotych. Do wyboru są też trzy droższe warianty, gdzie suma ubezpieczenia może sięgnąć nawet 100 tysięcy złotych.

Zapłacą za leki dla dziecka

O LINK4 Mama warto pomyśleć zwłaszcza teraz, gdy sezon przeziębień trwa w najlepsze. W razie choroby polisa daje możliwość wykupienia i opłacenia wystawionej dziecku przez lekarza recepty oraz dostarczenie leków pod wskazany adres. Podobnie rzecz ma się ze sprzętem rehabilitacyjnym, za który – do limitów określonych w OWU – zapłaci LINK4.

Ogólne warunki ubezpieczenia LINK4 Dziecko zawierające szczegółowe informacje na temat warunków ochrony, limitów i wyłączeń dostępne są na stronie www.link4mama.pl. Polisę można kupić przez internet lub telefon. Konsultanci dyżurują pod numerem 604 14 14 14. Do dyspozycji są też współpracujący z LINK4 agenci.

