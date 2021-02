MF: w ostatnim kwartale 2020 r. PKB spadł o około 3,1 proc.

Z szacunków opartych na danych o gospodarce dla całego 2020 r. wynika, że w IV kwartale 2020 r. PKB był o ok. 3,1 proc. niższy niż przed rokiem - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Zaznaczono, że możliwy przedział spadku to od minus 2,9 proc. do minus 3,3 proc.

Czytaj też: Pekao: W IV kw. czeka nas spadek PKB o 4 proc.

Z szacunków opartych na opublikowanych danych dla całego roku i przy założeniu, że dynamika PKB w okresie I-III kw. 2020 r. nie uległa zmianie, wynika, że w IV kw. 2020 r. PKB był o ok. 3,1 proc. niższy niż przed rokiem (możliwy przedział od -2,9 proc. do -3,3 proc.). Oznacza to, że dynamika roczna uległa obniżeniu względem III kw. - wynika z lutowej informacji na temat planu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowań.

Resort szacuje, iż konsumpcja gospodarstw domowych w IV kw. była o 3,0 proc. niższa niż przed rokiem (od -2,9 proc. do -3,3 proc.), a inwestycje o ok. 10,8 proc. niższe (od -10,6 proc. do -10,9 proc.).

Czytam też: Eksperci PKO: Prognoza spadku PKB to -2 do -3,5 proc.

Zgodnie z opublikowanymi w styczniu br. danymi Głównego Urzędu Statystycznego, PKB w 2020 roku spadł o 2,8 proc. Dane za IV kwartał zeszłego roku mają być podane 26 lutego. PAP/mt