Na Mazurach rozwój to nie tylko turystyka. Również nowe technologie

Turystyka nie może być jedynym motorem rozwoju na Warmii i Mazurach - powiedział w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. W regionie należy wzmocnić działania związane z badaniami, innowacjami i nowymi technologiami.

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie Umowy Partnerstwa, dokumentu związanego z funduszami europejskimi na lata 2021-2027.

Waldemar Buda stwierdził, że Warmia i Mazury to „region, który się rozwija, ale nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. Jeśli popatrzymy na postęp to jest znaczący, ale jeśli porównamy wskaźnik PKB na jednego mieszkańca z innymi regionami w kraju czy Unii Europejskiej, to Warmia i Mazury są w drugiej części stawki.”

Jego zdaniem branże z związane z turystyką nie mogą być jedynym motorem napędowym regionu.

To jest poważny sygnał, by w nowej perspektywie zmienić myślenie i wzmocnić działania w zakresie inwestowania środków, które będą na badania i rozwój, na innowacje i technologie, bo to jest najbardziej produktywne, to najlepiej pracuje w gospodarce i wraca do mieszkańca - podkreślił wiceminister.

Ministerstwo rozwoju i funduszy europejskich podało, że na źródła finansowania inwestycji w woj. warmińsko-mazurskim w nowej perspektywie finansowej UE będą się składać: 1,228 mld euro z Programu Regionalnego, 2,5 mld euro z Programu Polska Wschodnia do podziału na sześć województw, 7,1 mld euro tzw. rezerwy regionalnej, 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy i 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy.

Wiceminister wyjaśnił, że jest pula pieniędzy, które zarządy województwa mogą wynegocjować dodatkowo, jeśli będą miały dobre projekty.

Bardzo liczę na dobre projekty kontraktu programowego, liczę na dobre przygotowanie zarządu województwa - powiedział Waldemar Buda.

Takiemu podziałowi sprzeciwia się zarząd województwa.

W perspektywie unijnej na lata 2014-2020 otrzymaliśmy 1,72 mld euro. Bardzo niepokoi nas niższa kwota dla Warmii i Mazur i jako zarząd województwa nie zgadzamy się z tym podziałem. Będziemy zabiegali o zwiększenie tej puli pieniędzy, bo to znacznie przyspieszy rozwój naszego regionu - zapowiedział marszałek Gustaw Brzezin.

PAP/RO

