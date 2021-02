Futurystyczny śmigłowiec zastąpi kultowe Black Hawki?

Wyścig, którego celem jest podpisanie kontraktu z amerykańską armią na nowoczesne śmigłowe bojowe, które zastąpią kultowe Black Hawki, nabiera rumieńców. Jedną z maszyn, która walczy o ten kontrakt jest futurystycznie wyglądający Defiant X, który został właśnie oficjalnie zaprezentowany przez koncern Lockheed Martin.

Pentagon jest coraz bliżej decyzji o wyborze nowego helikoptera, który miałby zastąpić w US Army kultowe śmigłowce Black Hawk, a niewykluczone, że i śmigłowce arakujące z serii AH-64 Apache. O kontrakt walczą już tylko dwie maszyny - Bell V-280 oraz zaprezentowany właśnie Defiant X, zbudowany w oparciu o model Defiant SB-1, o którym pisaliśmy kilka miesięcy temu przy okazji jednego z jego testowych lotów.

Defiant X ma być nisko, szybko latającym śmigłowcem osiągającym prędkość ponad 400 km/h, którego głównym zadaniem będzie transport żołnierzy z i na pole walki, unikając przy tym wrogich maszyn w trakcie lotu. Lockheed Martin twierdzi też, iż jego helikopter będzie miał zasięg oraz prędkość dwa razy wyższą od kultowych Black Hawków oferując wysoką manewrowość i będzie po prostu „najszybszym helikopterem bojowym o największej zdolności do przetrwania w historii”.

Ostateczną decyzję o wyborze nowego helikoptera amerykański Departament Obrony ma podjąć do połowy 2022 r., a same maszyny miałyby wejść do służby w latach 30. XX wieku.

