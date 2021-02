Miami nad Bałtykiem? Gigantyczne wieże wyrosną przy samej plaży!

W najbliższej dekadzie na polskim wybrzeżu Bałtyku zaczną powstawać luksusowe hotele, które w ciekawy sposób wpiszą się w piękny krajobraz i staną się celem wycieczek podróżników z całego świata.

Miami Beach nad Bałtykiem? A czemu nie! Władze Międzyzdrojów chcą odmienić swoje miasto nie do poznania na lepsze i przybliżyć je do luksusowych kurortów takich jak np. z Miami, Rio de Janeiro czy Dubaj. Firma Siemaszko, która ma ten plan urzeczywistnić, właśnie otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę na plaży 112-metrowych budynków. Wieże będą miały aż 30 tysięcy m2 powierzchni użytkowej, a dostępne dla turystów będzie ok. 345 apartamentów.

Z najwyższych z 33-kondygnacji ma rozpościerać się zapierająca dech w piersi panorama na miasto i dziesiątki kilometrów linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Dla wszystkich turystów i mieszkańców będzie dostępna podniebna restauracja (na 30. piętrze) z widokiem na miasto, wzgórza, granicę polsko-niemiecką i przepiękne zachody Słońca.

Część mieszkalna będzie dominującym elementem inwestycji, ale planowanych jest również wiele atrakcji – restauracje, kawiarnie, kompleks basenowy, SPA, sale konferencyjne, fitness, wszystko w celu zapewnienia relaksu w tym niesamowitym kurorcie niezależnie od pory roku. Wyjście prosto na plażę to kolejny atut wyróżniający inwestycję, a sześć nowoczesnych wind zapewni bezproblemowy dostęp dla wszystkich mieszkańców - napisano w konspekcie promocyjnym inwestycji.

Oprócz dwóch, 120-metrowych wież, w Międzyzdrojach powstaną również cztery niezależne apartamentowce Wave Resort & Spa. Za projekt odpowiedzialny jest GreenHouseDevelopment.

