Powstaje "Orlen w Ruchu". Obajtek: Idziemy w pozapaliwowe formaty

- Stworzenie marki od podstaw trwałoby zdecydowanie dłużej. Dziś czas jest podstawową rzeczą. Dlatego tworzymy na bazie Ruchu i Orlenu, byśmy zdecydowanie szybciej się rozwijali. Dziś ogłaszamy nową markę - zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Orlenu i Ruchu zaprezentowali nowy projekt „Orlen w Ruchu”

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek / autor: Konferencja PKN Orlen

Jak dodał Obajtek, docelowo w ciągu 5 lat punktów pod marką Orlen w Ruchu ma powstać 900.

Przypomniał, że EBITDA dla segmentu wyniosła 3 mld zł w 2019 r., a w 2020 r. już 3,3 mld zł.

Półtora roku temu zarząd Orlenu podjął decyzję, by zainwestować w Ruch. Dzięki temu dziś Ruch ma szansę, by odbudować swoją pozycję rynkową i stać się wiarygodną i stabilną firmą. Wejściowe nowego inwestora to nowa historia dla ponad stuletniej firmy i ogromne wyzwania. To co Państwo widzicie, to jedna z propozycji nowych formatów na odpowiedzi i potrzeby rynku oraz na to jak zachowuje się dzisiaj klient. To też odpowiedź na to, jak naszą rzeczywistość zmieniła sytuacja pandemiczna - dodał Piotr Regulski, prezes zarządu Ruch.