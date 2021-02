Kurtyka: 100 mln zł na promocję programu Czyste Powietrze

Ponad 100 mln zł skieruje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do gmin w całym kraju na działania promocyjne i edukacyjne w związku z rządowym programem Czyste Powietrze – poinformował w poniedziałek minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka

Kurtyka uczestniczył w konferencji prasowej w Świętochłowicach (Śląskie), podczas której lokalni samorządowcy podpisali tysięczną w skali kraju umowę ws. prowadzenia punktu informacyjnego Czystego Powietrza. Podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki poinformował, łącząc się zdalnie, o przeznaczeniu 100 mln zł na promocję tego programu w gminach.

Minister klimatu i środowiska wskazał, że to kolejne z działań mających zwiększyć popularność Czystego Powietrza, po m.in. uproszczeniu jego zasad w maju ub. roku i zwiększeniu wsparcia dla osób uboższych w październiku. Kurtyka przypomniał, że w październiku ub. roku zdecydowano też o otwarciu gminom możliwości ubiegania się o wsparcie NFOŚiGW w dystrybucji wniosków (za każdy wniosek osób uboższych doprowadzony do realizacji gminy mogą otrzymać 100 zł).

„Dzisiaj świętujemy tysięczną gminę, która przystąpiła do Czystego Powietrza; od 21 października odnotowujemy szybkie przyspieszenie, do programu dołączyło ponad 250 gmin. Ale nieustannie zapraszamy, aby pozostałe 1477 gmin w Polsce również wykazało się aktywnością i zmobilizowało się na rzecz tego wspólnego wyzwania cywilizacyjnego” – mówił Kurtyka.

Jesteśmy gotowi przeznaczyć na to bardzo znaczące środki. (…) NFOŚiGW przeznaczy kwotę ponad 100 mln zł dla tych gmin, które włączają się w program Czyste Powietrze po to, żeby ułatwić dotarcie do niego swoim mieszkańcom, żeby organizowały punkty doradczo-informacyjne, prowadziły działania promocyjno-edukacyjne, wreszcie mogły sfinansować inne pomysły, które przyczynią się do tego, że ten program będzie cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem – dodał minister.

Zgodnie z informacją prezesa NFOŚiGW Macieja Chorowskiego, największa część wsparcia, do 74,3 mln zł, ma trafić na „pakiety startowe” po 30 tys. zł na uruchomienie gminnych punktów programu. Grant będzie podzielony na trzy transze: 9 tys. zł na uruchomienie punktu, a potem po 7 tys. kwartalnie po potwierdzeniu realizacji i rozliczeniu działań informacyjno-promocyjnych. Gminy powinny zgłaszać się do końca lutego br., a podpisać umowy ws. punktów – do końca maja br.

Kwotę do 16 mln zł przeznaczono na regionalne konkursy dla gmin, których mieszkańcy złożą najwięcej wniosków do programu w danym roku, a kwotę do 12 mln zł – na refundacje kosztów za wnioski: 150 zł za zrealizowany wniosek o podwyższony poziom dofinansowania i 100 zł za wniosek standardowy.

Czytaj też: Premier: rozwój musi się przekładać na jakość środowiska

PAP/KG