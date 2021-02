UE: Tylko cztery kraje jeszcze bez sieci 5G

Większość krajów Unii Europejskiej zdecydowało się już na uruchomienie sieci 5G

Mowa tutaj o Cyprze, Litwie, Marcie i Portugalii. Swoje sieci mają między innymi Francja, Niemczy czy Włochy. Proces uruchamania trwa od 2019 roku.

W maju 2020 roku Polkomtel – właściciel sieci Plus jako pierwszy w Polsce uruchomił komercyjną sieć komórkową 5G. Obecnie Plus oferuje największy zasięg internetu 5G, z którego może korzystać już ponad 7 milionów Polaków we wszystkich 16 województwach. Kilka miesięcy później na podobny krok zdecydowało się Orange Polska. Operator podał, że zasięg sieci objął około 6 mln osób m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach.

Business Insider/KG