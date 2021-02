Sygnały oprzytomnienia? Tomasz Lis skręca w prawo

Oliwa sprawiedliwa, karma wraca, itd. Terror bolszewickiej politpoprawności dopadł w końcu i Tomasza Lisa. Powód? Wyraził się szczerze o czymś, co jest sztandarem tego „nowego, wspaniałego świata” i dostał łomot. W odwecie napisał jeszcze dobitniej: „Dopada nas terror politycznej poprawności i fanatyczne lewactwo”. Niestety, dalej odwagi już nie starczyło. Wpis skasował. Czyżby się wystraszył?

Spójrzcie w górę! Czy to samolot? Czy to człowiek? Nie, to… lecą Tomasz Lis i jego notowania u lewicy po jego do bólu szczerym wpisie. Za nim leci klucz hejterów. Redaktor w

Jak donosi portal wPolityce.pl, wszystko zaczęło się od wpisu Waldemara Kuczyńskiego na Twitterze, w którym udostępnił tekst Pawła Jędrzejewskiego (publicysty z Forum Żydów Polskich) - dotyczy on przemian w Stanach Zjednoczonych i coraz większej roli skrajnej lewicy w społeczeństwie amerykańskim oraz dominacji politycznej poprawności. Podano przykład niszczenia pomników i usuwania patronów szkół.

Wtedy głos zabrał redaktor naczelny „Newsweeka”. Trzeba przyznać, że wpis Tomasza Lisa mógł wzbudzić zaskoczenie.

Dopada nas terror politycznej poprawności i fanatyczne lewactwo, które chce decydować, w co mamy wierzyć, co myśleć, co czytać, czym jeździć, co jeść, co pić i jak się ubierać - napisał Lis. - Są nawet ambitniejsi niż dawni bolszewicy, którym wystarczało decydowanie, w co wierzymy i co myślimy - dodał.