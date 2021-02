IMGW: Najbardziej przysypie Polskę wschodnią. Uwaga na drogach!

Śnieg nadal pada na znacznym obszarze kraju za wyjątkiem Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Górnego Śląska oraz części Małopolski - informują w poniedziałek wieczorem synoptycy IMGW. Na północy - ze względu na wiejący wiatr - powstają zamiecie i zawieje śnieżne. Miejscami ograniczona jest widoczność

Warunki na drogach pozostaną bardzo trudne. Opady oraz porywy wiatru na znacznym obszarze kraju słabną, a poprawa pogody postępuje od południowego zachodu - informują synoptycy IMGW.

Z informacji IMGW wynika też, że na północy i wschodnich krańcach kraju opady mają natężenie umiarkowane. Ale opadom na północy kraju towarzyszy wiatr, który w porywach osiąga około 60 km/h i powoduje zamiecie i zawieje śnieżne. „Zamiecie i zawieje śnieżne oraz opady miejscami ograniczają widzialność do 900 metrów” - alarmują synoptycy.

Do godz. 19 największy przyrost pokrywy śnieżnej zanotowano w Mikołajkach, Suwałkach, Olsztynie i Terespolu – 3 cm, natomiast 2 cm świeżego śniegu spadło w Białymstoku, Elblągu, Kętrzynie, Lublinie i Włodawie. Na obszarze województwa podkarpackiego i na południu województwa małopolskiego w dalszym ciągu utrzymują się opady marznącego deszczu lub mżawki, które powodują gołoledź. Na drogach zatem muszą uważać kierowcy.

Z dalszych prognoz wynika z kolei, że największe natężenie opadów nadal spodziewane jest w pasie od woj. zachodniopomorskiego przez woj. pomorskie, Warmię i Mazury, Podlasie, Lubelszczyznę oraz część Podkarpacia i Małopolski. Na północy kraju utrzyma się porywisty wiatr powodujący lokalne zamiecie i zawieje śnieżne. Miejscami na Podkarpaciu i południu Małopolski dalej będą występować opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Prognoza pogody na 9 i 10 lutego

Jak informuje IMGW, prawie cały kontynent będą obejmowały niże, tylko częściowo Skandynawia i zachodnia Rosja będzie w zasięgu wyżu. Polska będzie pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad północnym Włochami i Ukrainą. Na krańcach południowych zaznaczać się będzie strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Ze wschodu napływać będzie mroźne powietrze pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie powoli rosnąć.

We wtorek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy. Miejscami opady śniegu, gdzieniegdzie na północy i północnym wschodzie o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowany przyrost pokrywy o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -11 st. C, -10 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach Sudeckich do -7 st. C w centrum i -1 st. C na krańcach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-wschodni i północny. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -18 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach Sudeckich, około -13 st. C w centrum, do -6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę zachmurzenie duże, miejscami na północy umiarkowane. Okresami opady śniegu, w drugiej połowie dnia na południowym wschodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący powodujący gołoledź. W południowej połowie kraju lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -13 st. C na północnym wschodzie do -9 st. C w centrum i 0°C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, wschodni i północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna -6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady śniegu. Temperatura minimalna -14 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W środę zachmurzenie na ogół duże. Okresami opady śniegu. Temperatura maksymalna -8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: To tylko śnieg, a miasto stoi. Mapa #IMGWlive

CZYTAJ TEŻ; UE z 2. umową z Pfizer/BioNTech. 300 mln dawek szczepionki