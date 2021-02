Nie wszyscy hotelarze liczą straty i boją się ryzyka

Od najbliższego piątku rząd dopuści działalność hoteli, na razie jedynie warunkowo, tj. do 26 lutego i to w ścisłym reżimie sanitarnym. Nie będą natomiast otwierane hotelowe restauracje. W czasie, gdy ogólnie branża hotelowa liczy straty – można też wskazać przykłady odważnych transakcji biznesowych.

W biznesie liczy się bowiem nie tylko dobre zarządzanie, ale też w takim samym stopniu – wykorzystywanie okazji biznesowych.

Branża hotelowa i szerzej turystyczna poniosła i w dalszym ciągu ponosi ogromne straty przez lockdown i kryzys Covid, ale to wcale nie znaczy, że nie dochodzi tam do intratnych umów dzierżawy czy przejeć. Przykładem sieć hotelarska „Dobry Hotel”

Jak wiadomo jesień przyniosła drastyczny spadek gości w turystycznych obiektach noclegowych. W czasie wakacji a nawet jeszcze we wrześniu odrabiano wiosenne straty, ale potem było zdecydowanie gorzej.

W połowie stycznia GUS podał, że z początkiem czwartego kwartału liczba turystów korzystających z noclegów zaczęła gwałtownie maleć. W październiku z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 1,4 mln turystów, którzy wykupili 3,7 mln noclegów. W porównani z październikiem 2019 r. to spadek odpowiednio o 54,4 i 46,8 proc. Można się spodziewać, że grudzień i styczeń przyniosą jeszcze większe spadki. Obostrzenia były przecież większe, np. dotyczące podróży służbowych, co zresztą było nieuczciwe wykorzystywane zarówno przez hotelarzy jak i samych klientów.

I choć trudno dziś jednoznacznie przewidzieć skalę fali bankructw, to wiadomo, że pandemia najprawdopodobniej wpłynie na zmiany właścicielskie w części hoteli, zwłaszcza tych w trudnej sytuacji finansowej.

Jak dowiaduje się portal wgospodarce.pl jedna z największych polskich sieci hotelowych „Dobry Hotel”, która zarządza obiektami, zlokalizowanymi w całej Polsce właśnie przejmuje kolejną placówkę. Obecnie do tej grupy dołącza warszawski hotel – Moxy Warsaw Praga, który jest częścią zrewitalizowanego kompleksu Centrum Praskie Koneser. Umowa obowiązuje na 20 lat. To 11 lokalizacja w ofercie tej grupy.

Bardzo się cieszymy, że pomimo pandemii i niełatwego czasu dla branży hotelarskiej udało się nam dopiąć wszelkie formalności i wziąć w dzierżawę Hotel Moxy Warsaw Praga. To piękny hotel, zlokalizowany w samym sercu warszawskiej Pragi, w Centrum Praskim Koneser – mówi podkreśla Leszek Mięczkowski, Prezes Zarządu i właściciel Grupy Dobry Hotel.

Leszek Mieczkowski wskazywał też jesienią w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji w Polsce.pl na skuteczność działania wprowadzonego przez rząd bonu turystycznego.

Od początku wiedziałem, że bon turystyczny to olbrzymie wsparcie dla branży turystycznej, natomiast nie spodziewałem się, że będziemy beneficjentem tego rozwiązania, z uwagi, że nasze hotele nie należą do tanich. Pomyliłem się – bo do końca września zanotowaliśmy około miliona złotych wpływ z bonu turystycznego. Spodziewam się, że jesienią ta akcja będzie jeszcze mocniejsza.