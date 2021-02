Blisko 34 tys. firm otrzymało wsparcie z Tarczy PFR 2.0

Blisko 34 tys. firm otrzymało wsparcie finansowe z Tarczy PFR 2.0 - poinformował we wtorek na Twitterze Polski Fundusz Rozwoju

„Z Tarczy Finansowej PFR 2.0 skorzystało blisko 34 tys. firm, zatrudniających ponad 225 tys. pracowników. Wsparcie dotarło już do prawie 10 tys. restauracji i placówek gastronomicznych, 2 329 hoteli oraz 1564 obiektów noclegowych. Do tych trzech branż trafiło łącznie 2,85 mld zł” - czytamy.

W sumie - jak czytamy - Fundusz w ramach Tarczy PFR 2.0 wypłacił do tej pory 5,2 mld zł.

Realizowana obecnie Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Wartość pomocy to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

PAP/KG