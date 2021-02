Gowin: Gospodarka może dynamicznie odbić po obostrzeniach

Wprowadzanie szczepionek na koronawirusa do użytku rysuje wyraźną perspektywę zakończenia obecnego kryzysu, a doświadczenia III kw. ub.r. pokazują, że polska gospodarka ma zdolność do bardzo dynamicznego odbicia po zniesieniu obostrzeń ograniczających, uważa wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Według niego, w odrabianiu straconego dla gospodarki czasu kluczową rolę odegra sektor bankowy

Wynalezienie szczepionki na COVID-19 i wprowadzanie jej do użytku rysują wyraźną perspektywę zakończenia obecnego kryzysu, a stan niepewności stopniowo się rozwiewa. To każe powrócić do myślenia o projektach rozwojowych. Doświadczenia z trzeciego kwartału 2020 r. uczą nas, że polska gospodarka ma zdolność do bardzo dynamicznego odbicia po zniesieniu obostrzeń ograniczających możliwości działania firm i konsumentów” - powiedział Gowin w wywiadzie dla Miesięcznika Finansowego „BANK”, który ukaże się 15 lutego.