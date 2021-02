Dworczyk o słowach szefowej KE: Jest satysfakcja

- Ursula von der Layen, na dowód tego, że proces szczepień w Unii Europejskiej postępuje sprawnie, wskazała Polskę jako kraj, który dobrze radzi sobie ze szczepieniami. Dla nas jest to satysfakcja, ale to zasługa tysięcy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ale również urzędników, którzy są zaangażowani w przygotowanie i realizację Narodowego Programu Szczepień” - podkreśla w rozmowie z portalem wPolityce.pl minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień

Szefowa Komisji Europejskiej przyznała w środę w Parlamencie Europejskim, że jeśli chodzi o walkę z Covid-19, UE nie jest na etapie, na jakim chciałaby być. Dodała jednak, że proces szczepień przyspiesza, czego dowodem jest m.in. Polska.

W Polsce od początku lutego 94 proc. personelu medycznego domów spokojnej starości i 80 proc. pensjonariuszy zostało zaszczepionych, 93 proc. w Danii, we Włoszech - ponad 4 proc. całej populacji. Te trzy przykłady pokazują, że kampania szczepień w Europie naprawdę przyspieszyła – mówiła Ursula von der Leyen.

Odpowiedzialny za szczepienia w Polsce minister Michał Dworczyk w rozmowie z wPolityce.pl przyznaje, że słowa szefowej KE dają satysfakcję, ale ma też nadzieję, że „dalsze szczepienia będą realizowane z podobną dynamiką”.

Mam też nadzieję, że także dostawcy szczepionek zaczną wywiązywać się ze swoich wcześniejszych deklaracji i będą dostarczać więcej szczepionek do Polski i innych państw UE. Nasze możliwości wykonywania szczepień – jeśli chodzi o Polskę – są o wiele większe, a jedyne co nas blokuje, to brak szczepionek – wyjaśnia Michał Dworczyk.

Słowa szefowej Komisji Europejskiej to także cios dla opozycji w Polsce, która cały czas próbuje przekonywać, jak zła jest sytuacja w Polsce, jeśli idzie o walkę z pandemią koronawirusa. Minister podkreśla, że „opozycja staje się coraz bardziej niewiarygodna”.

Przeczy faktom – a to są konkretne liczby, konkretne daty, konkretne zaszczepione osoby. Cieszę się, że jest taki głos z centrum Unii Europejskiej, który wskazuje, jak w rzeczywistości realizowany jest w Polsce program szczepień, skoro polska opozycja nie potrafi uczciwie odnieść się do Narodowego Programu Szczepień – mówi w rozmowie z wPolityce.pl minister Michał Dworczyk.

Czytaj też: Wirus: Odporność dziecka po chorobie matki? To tak nie działa!

wPolityce/KG