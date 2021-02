GIS alarmuje! Uwaga na trujące talerze, wydzielają ołów!

Główny Inspektorat Sanitarny w ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego wyrobu do kontaktu z żywnością poinformował o wycofaniu talerzy, z których do jedzenia przenika ołów. Wykazały to badania laboratoryjne.

GIS został poinformowany o rozpoczętym już przez TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. wycofywaniu talerzy płaskich, z motywem kwiatów, ze względu na stwierdzoną migrację ołowiu z talerzy do żywności.

Chodzi o produkt: Talerz Opal; numer artykułu 72400001021000000100. Dystrybutorem jest TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 11 40-387, Katowice.

Zgodnie z wyjaśnieniem dystrybutora produkt był dostępny w sprzedaży od lipca do grudnia zeszłego roku.

Inspektorat przekazał, że firma TEDi Sieć Handlowa Sp. z o.o. poinformowała swoich klientów o zagrożeniu i możliwości zwrotu lub wymiany produktu w dowolnym sklepie TEDi.

Czytaj też: Ekspert: Przez 6 lat świat nie będzie chroniony przed COVID-19!

PAP/tvp.info/kp