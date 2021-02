KE prognozuje wzrost PKB w strefie euro. "Światełko w tunelu"

Gospodarka strefy euro wzrośnie w tym roku o 3,8 proc., po zeszłorocznym spadku o 6,8 proc. - wynika z opublikowanych w czwartek prognoz ekonomicznych Komisji Europejskiej. Wzrost gospodarczy UE ma w tym roku przyspieszyć wiosną i latem

W ubiegłym roku recesja w strefie euro była mniejsza, niż KE spodziewała się tego jeszcze jesienią, gdy prognozowała spadek gospodarki eurolandu o 7,8 proc.

Prognozowała wtedy jednak na 2021 rok większe odbicie, o 4,2 proc.

W najtrudniejszej sytuacji jest Hiszpania, gdzie gospodarka skurczyła się w ub.r. o 11 proc., oraz Grecja z szacowanym spadkiem w wysokości 10 proc. PKB.

W prognozie zimowej przewiduje się również, że gospodarka UE odnotuje wzrost rzędu 3,7 proc. w 2021 r. i 3,9 proc. w 2022 r.

„Europejczycy żyją w trudnych czasach. Pandemia nie odpuszcza, a jej konsekwencje społeczne i gospodarcze są coraz bardziej widoczne. Na szczęście widać wreszcie światło na końcu tunelu. W miarę jak w nadchodzących miesiącach coraz więcej osób otrzyma szczepionkę, możliwe powinno być łagodzenie obostrzeń, co z kolei umożliwi ożywienie gospodarki wiosną i latem” - powiedział unijny komisarz do spraw gospodarki Paolo Gentiloni.

Jak dodał, w 2022 r. PKB w UE powinien powrócić do wartości sprzed pandemii.

To wcześniej niż oczekiwano, mimo że odrobienie strat z 2020 r. nie może odbyć się szybko, a jego tempo będzie różnić się w różnych częściach Unii. Prognoza ta obarczona jest jednak dużym ryzykiem, związanym na przykład z nowymi wariantami Covid-19 i z globalną sytuacją epidemiczną. Z drugiej strony instrument NextGenerationEU (tj. fundusz odbudowy - PAP) powinien w nadchodzących latach stanowić silny bodziec dla najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarek, co nie zostało jeszcze uwzględnione w dzisiejszych prognozach - zaznaczył.

Zdaniem KE wzrost gospodarczy UE ma przyspieszyć wiosną i latem, w miarę jak programy szczepień nabiorą tempa i stopniowo łagodzone będą obostrzenia. Lepsze perspektywy w gospodarce światowej również będą wspierać ożywienie gospodarcze.

Przewiduje się, że inflacja w strefie euro wzrośnie z 0,3 proc. w 2020 r. do 1,4 proc. w 2021 r., a następnie nieco spadnie do 1,3 proc. w 2022 r. Prognozy dla strefy euro i UE na 2021 r. są nieznacznie wyższe w porównaniu z tym, co przewidywano jesienią, ale nadal oczekuje się, że inflacja utrzyma się na niskim poziomie.

Opóźnienie w ożywieniu gospodarczym będzie nadal osłabiać łączną presję popytową na ceny. W 2021 r. inflacja chwilowo wzrośnie w związku z efektem bazy wynikającym ze wzrostu cen energii, korektami podatkowymi (zwłaszcza w Niemczech) oraz odroczonym popytem w przypadku niektórych nadal utrzymujących się ograniczeń podaży. W 2022 r. oczekuje się ponownego unormowania się inflacji.

PAP/KG