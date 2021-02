Microsoft i Oracle wspólne na rzecz usług chmurowych w Polsce

Microsoft i Oracle ogłosiły partnerstwo na rzecz upowszechnienia usług chmurowych w Polsce, które jest rozszerzeniem umowy globalnej z 2019 r. i zakłada ścisłą współpracę firm w oferowaniu zintegrowanej platformy chmurowej dla polskich klientów

Platforma chmurowa ma umożliwiać jednoczesne wykorzystywanie usług Microsoft Azure i Oracle Cloud przez polskie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe oraz podmioty publiczne - czytamy w komunikacie firmy Microsoft.

Klienci będą mogli łączyć usługi chmurowe takie jak analityka czy sztuczna inteligencja dostępne w ramach Oracle Cloud i Azure z chmurowymi usługami bazodanowymi obu dostawców, w szczególności zaś - z Autonomiczną Bazą Danych firmy Oracle.

Współpraca obu firm przekłada się na ofertę jednego punktu obsługi dla wszystkich usług i aplikacji w chmurze, które potrzebne są przedsiębiorcom i organizacjom.

Jak czytamy w komunikacie, wiele organizacji przechodzi obecnie proces transformacji cyfrowej wykorzystując do tego rozwiązania chmury obliczeniowej. Aby usprawnić ten proces, Oracle i Microsoft podjęły decyzję o zapewnieniu płynnej współpracy swoich środowisk. Ogranicza to z perspektywy klientów koszty integracji i eliminuje zakłócenia możliwe podczas migracji do chmury.

Dyrektor generalny Oracle Polska Tomasz Bochenek cytowany w komunikacie ocenia, że „polski rynek z roku na rok staje się coraz bardziej dojrzały i po dość długiej fazie ostrożnego podchodzenia do technologii chmurowych zaczyna ostatnio wyraźnie nadrabiać zaległości”.

Według dyrektora generalnego polskiego oddziału Microsoftu Marka Loughrana „rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej będzie wspierał Polskę w budowaniu sukcesu gospodarczego i odporności kraju przez dostarczanie inteligentnych rozwiązań chmurowych, mocy przetwarzania big data i zgodności z regulacjami”. Jak podkreślił w komunikacie Loughran „wielu klientów już korzysta z tych technologii, a partnerstwo z Oracle ma im pomóc w lepszym współdziałaniu tych rozwiązań”.

Polska Dolina Cyfrowa to projekt największego w Europie Środkowo-Wschodniej hubu technologicznego i centrum przetwarzania danych Microsoftu, w który firma ta chce zainwestować miliard dolarów.

