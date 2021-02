Internauci przypominają kuriozalny program feministek. "Czy bić mężczyzn?"

W sieci popularność zdobywa nagranie z satyrycznego miniserialu „Przy kawie o sprawie” z 2018 roku, w którym feministki dyskutują o tym, czy bić mężczyzn. Chociaż to satyra, która w założeniu ma zwracać uwagę na problemy kobiet, to i tak internauci są rozbawieni tym projektem feministek

Bicie to nie jest przemoc. Bicie, to jest przykry obowiązek każdej żony. (…) Dlatego ja założyłam Stowarzyszenie Tradycyjnych Żon i Matek. Naszą pierwszą kampanią będzie kampania billboardowa, w której chcemy przypomnieć tradycyjne polskie przysłowia (…): „Jak się męża nie bije, to mu wątroba gnije”, „Częste męża bicie wydłuży mu życie” i po trzecie „Bicie męża zło w nim przezwycięża” — mówi Agnieszka Graff na wspomnianym nagraniu pt. „Czy bić mężczyzn?”.

Żyjemy w XXI wieku. Dzisiaj nie musimy już dyscyplinować i karać, musimy monitorować i chronić. Mężczyzn trzeba chronić, bo niestety dzisiejszy świat jest dla nich środowiskiem niesprzyjającym. (…) Musimy się liczyć się z tym, że mężczyźni mogą wyginąć jak pandy wielkie czy ropuchy złociste na Kostaryce — podkreśla z kolei dr Elżbieta Korolczuk.