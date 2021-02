Nowe objawy COVID-19! Wcześniej nie brano ich pod uwagę!

Analitycy z Imperial College w Londynie pół roku gromadzili dane dotyczące objawów COVID-19 w różnych grupach wiekowych. Udało im się ustalić, że niektóre symptomy koronawirusa częściej występują u młodych ludzi, podczas gdy inne są typowe dla dorosłych. Badacze wskazują też na cztery objawy COVID-19, które powinny znaleźć się na liście symptomów.

Badania prowadzone przez analityków z Imperial College w Londynie trwały od czerwca 2020 do stycznia 2021. W ramach programu REACT udało się zebrać dane od ponad miliona osób zakażonych koronawirusem w Wielkiej Brytanii.

Z analizy zebranych danych wynika, że najczęstszymi symptomami zakażenia COVID-19 są gorączka oraz utrata smaku i węchu. Badacze odkryli, że u ponad 60 proc. osób z pozytywnym wynikiem testu, nie występowały żadne objawy koronawirusa.

W ramach badań naukowcy odkryli, że u chorych powtarzają się cztery symptomy COVID-19, których do tej pory nikt nie brał pod uwagę w oficjalnych wytycznych. To ból głowy, ból mięśni, dreszcze oraz utrata apetytu. Co ciekawe, symptomy te są charakterystyczne dla konkretnych grup wiekowych.

Okazuje się, że o ile dreszcze występują zarówno u młodych ludzi, jak i u starszych pacjentów, o tyle inne symptomy koronawirusa dotykają tylko ściśle wyodrębnionych grup. Ból głowy jako objaw COVID-19 występuje jedynie u dzieci i młodzieży (od 5 do 17 r.ż.). Z kolei utrata apetytu dotyczy tylko osób pełnoletnich (z szerokim przedziałem wiekowym, od 18 do 55 r.ż.). U dorosłych częściej pojawiał się też ból mięśni. Z kolei u młodych ludzi rzadko odnotowywano takie objawy COVID-19, jak kaszel czy gorączka.

Należy jednak podkreślić, że są to dane statystyczne, dotyczą wybranej grupy osób. Naukowcy wciąż badają COVID-19 i najczęstszym wnioskiem jest to, że choroba daje bardzo dużo różnorodnych symptomów i przebiega inaczej u poszczególnych osób.

Czytaj też: Ukryła przed bliskimi, że ma COVID-19. Nie żyje cała rodzina

medonet.pl/kp