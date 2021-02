Gowin: to ważny, dobry dzień dla polskiej gospodarki

To jest ważny, dobry dzień dla Polski. Otwieramy hotele i obiekty noclegowe przy zachowaniu reżimu sanitarnego – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Każde odmrożenie działalności gospodarczej w poszczególnych branżach jest wielkim testem odpowiedzialności i rozwagi. Od jego wyniku zależy znoszenie obostrzeń w kolejnych branżach. Teraz walczymy o otworzenie restauracji, kawiarni i innych obiektów gastronomicznych – powiedział Jarosław Gowin.

Zdaniem Jarosława Gowina wkrótce możliwe jest odmrażanie kolejnych branż jeśli wszyscy przedsiębiorcy i klienci zachowają się rozważnie. Kontynuowana będzie pomoc dla przedsiębiorców i w miarę możliwości ulegnie poszerzeniu i wzmocnieniu.

W przypadku tarczy branżowej pomoc jest przedłużana o kolejne miesiące. Rozporządzenie dotyczące grudnia i stycznia już weszło w życie, pomoc będzie kontynuowana również za luty. Pracujemy już nad kolejnym rozporządzeniem - powiedział Jarosław Gowin.

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad kolejnymi sposobami wspierania przedsiębiorców, których nie obejmuje system kodów PKD.

Jarosław Gowin podkreślił, że polska gospodarka daje sobie radę bardzo dobrze na tle Unii Europejskiej.

Mamy jeden z najniższych poziomów recesji w Europie. Prawdopodobnie wśród krajów średnich i dużych Unii Europejskiej będziemy mieli najniższą recesję za rok 2020 - powiedział Jarosław Gowin.

Do tej pory, czyli w ciągu niespełna miesiąca z Tarczy Finansowej 2.0 PFR do polskich mikro, małych i średnich firm trafiło już blisko 5,5 mld zł. Dzięki temu, od połowy stycznia wsparcie otrzymało około 35 tys. 500 przedsiębiorstw, zatrudniających w sumie blisko 250 tys. osób. Ponad 30 tys. mikrofirm otrzymało dofinansowanie łącznie w wysokości 2,6 mld zł, a prawie 5 tys. małych i średnich firm otrzymało łącznie blisko 2 mld 900 mln zł.

Tarcza Finansowa 2.0 to jest szybka i skuteczna pomoc - stwierdził Jarosław Gowin.

Małe i średnie przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej i gastronomicznej - a więc z tych branż, które najbardziej dotknięte są obostrzeniami - otrzymały w ciągu tego niespełna miesiąca prawie 3 mld zł wsparcia.

Środki przeznaczone na pomoc są bezprecedensowe. Wsparcie już udzielone - to ponad 180 miliardów złotych - około 184 miliardów zł, to odpowiada niemal 9 proc. rocznego PKB Polski. A biorąc pod uwagę środki alokowane, ale jeszcze niewydane, to niewykluczone, że może to być nawet ok. 10 proc. PKB. Pod tym kątem, czyli skali pomocy dla przedsiębiorców w stosunku do wielkości gospodarki w Unii Europejskiej ustępujemy tylko Danii i Austrii- podkreślił Jarosław Gowin.

Wsparciem mają też być objęte m. in. sklepiki szkolne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy w galeriach handlowych.

Na zmniejszanie obostrzeń wpłynęły w dużym stopniu dane statystyczne dotyczącego polskiej gospodarki.

Wyniki gospodarki w IV kw. i w całym ubiegłym roku okazały się wyraźnie lepsze od prognoz sprzed zaledwie 2-3 miesięcy – ocenił Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny Produkt Krajowy Brutto w IV kwartale 2020 roku spadł o 2,8 proc. rok do roku (rdr) wobec spadku o 1,5 proc. rdr w III kw. 2020 r.

Jednak zdaniem wirusologa prof. Włodzimierza Guta skutki zniesienia części restrykcji od piątku 12 lutego będą zależały od zachowań ludzi. Uważa on, że po zniesieniu kolejnych restrykcji konieczny ciągle jest rozsądek i wybieranie na wyjazdy urlopowe miejsc rzadziej uczęszczanych.

Dobrze, że zgonów jest mniej. Ich liczba w końcu musi zacząć spadać. Te dane jednak falują, więc ostrożnie podchodzę do statystyk z jednego dnia. Potrzebny byłby tygodniowy - jasny trend spadkowy, żeby mówić o poprawie w tym zakresie. Obym się mylił w kwestii odpowiedzialności Polaków. Obrazki z galerii handlowych z ostatniego weekendu nie napawają optymizmem - powiedział prof. Włodzimierz Gut.

Ekonomiści są zgodni w sprawie dalszej poprawy sytuacji ekonomicznej.

Zdaniem ekspertów z PKO BP mimo dostrzegalnego ryzyka dla prognozy PKB na 2021 odrabianie strat będzie następować dosyć szybko. Z dużą siłą zadziała efekt odroczonego popytu przy dużym stopniu niecierpliwości polskich konsumentów. Nieustannie mocnym motorem napędowym krajowej gospodarki będzie również eksport.

Również ekonomiści ING Banku Śląskiego uważają, że gospodarka, pomimo kolejnych fal pandemii, dostosowuje się do ograniczeń, zwiększając odporność.

Dostrzegają jednak zagrożenia w związku z przedłużeniem lockdownów u naszych najważniejszych partnerów handlowych. W tych krajach początek tego roku może być nieco gorszy w gospodarce. Za czynnik negatywny uważają także zbyt wolny – ich zdaniem - postęp szczepień w Polsce i w Europie.

Robert Olesiński

