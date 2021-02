Pogoda zwariowała? Uderzenie mrozu i za kilka dni... wiosna!

Po ataku mroźnej zimy czeka nas prawdziwa zmiana w pogodzie. Z prognoz IMGW wynika, że nastąpi nagłe ocieplenie, a za kilka dni temperatura może osiągnąć nawet 13 st. Jeszcze kilka dni temu synoptycy wskazywali, że w ostatniej dekadzie miesiąca czekają nas 30-stopniowe mrozy.

Według synoptyków noc z poniedziałku na wtorek będzie jeszcze chłodna. – Na całym północnym wschodzie poniżej -15 st., a w niektórych miejscach nawet do -19 st. Na wschodzie kraju też poniżej -15 st., w centrum i południowa część kraju od -12 do -8 st. Na zachodzie i nad morzem najcieplej. Tam wartości od -3 do -2 st. Na zachodzie i w centrum mogą się pojawić przelotne opady śniegu – podał IWGM.

–We wtorek i w kolejne dni przychodzi inna pogoda, niż miało to być, ponieważ według prognozy jeszcze przed weekendem wygrywał chłód, gdzie wartości nocami miały spadać na wschodzie poniżej -20 st. Jednak według najnowszych prognoz, modeli i wyników pracy synoptyków zmienia się to. Wygrywa raczej to ciepło – podkreślił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Dodał, że będzie bardzo duży kontrast pomiędzy północnym wschodem a resztą kraju.

W nocy z wtorku na środę temperatury spadną na północnym wschodzie do ok. -10 st., w centrum ok. -5 st., a na zachodzie będą od 0 do nawet 1 st. na plusie. – Z kolei w środę ciepło bardziej wkroczy do Polski. Wartości maksymalne na zachodzie na termometrach będą sięgały nawet do pięciu stopni na plusie – zaznaczył rzecznik IMGW.

–W piątek cały czas będzie ciepło. Na zachodzie termometry wskażą ok. 6 st., w centrum ok. 1-2 st., a na północnym wschodzie i wchodzie będzie chłodno, ok. -2 st. W nocy z piątku na sobotę podobna sytuacja. Północny wschód i wchód mroźny do -15 st., w centrum ok. -3 st., a na zachodzie temperatury dodatnie – podał rzecznik IMGW.

– W sobotę i niedzielę to już jest zupełnie wiosna. W sobotę wartości maksymalne na termometrach pokażą nawet 9-10 st., a w niedzielę do 13 st. – wyjawił. Walijewski podkreślił, że ta prognoza jest „wybitnym przykładem, że nawet na pięć dni w ciągu trzech dni potrafi się diametralnie zmienić”. Miały być wartości -20 st. w całym kraju, a teraz jest zupełnie inaczej. Idzie ocieplenie – powiedział.

tvp.info/kp