Inwestorzy szturmują fundusze akcji! Rekordowy napływ gotówki!

Do funduszy inwestujących w akcje na całym świecie napłynęło w ubiegłym tygodniu aż 58 mld dolarów. Taka kwota jest nowym rekordem – informuje Bank of America, który wraz z firmą EPFR Global zbiera i co tydzień publikuje dane o przepływach kapitału pomiędzy funduszami.

Aż 36 mld dolarów ze wspomnianych 58-miu poszło w fundusze akcji amerykańskich. Do tych, które inwestują na rynkach wschodzących, trafiło 5,4 mld dolarów, zaś do tych skupionych na rynkach europejskich tylko 600 mln dolarów.

W przekroju sektorowym najwięcej kasy – 5,4 mld dolarów. trafiło do funduszy koncentrujących się na spółkach technologicznych. W świetle tych informacji łatwo zrozumieć, dlaczego amerykański indeks Nasdaq grupujących właśnie takie spółki w ciągu ostatnich siedmiu sesji giełdowych aż sześć razy bił swój rekord wszech czasów.

W tym samym okresie czasu do funduszy obligacji napłynęło 13 mld dolarów, a z funduszy rynku pieniężnego odpłynęło blisko 11 mld dolarów.

