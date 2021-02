MFIPR: Rekordowy rok startupów

Venture capital to nowoczesny sposób finansowania działalności start-upów i firm planujących ekspansję. Pozwala na korzystanie zarówno z kapitału, jak i doświadczenia menedżerskiego czy kontaktów biznesowych inwestorów. Pomaga w szybkim rozwoju firmy. W Programie Inteligentny Rozwój przeznaczyliśmy ponad 2,7 mld zł na tego rodzaju wsparcie. Prawie 2 mld zł dołożą inwestorzy prywatni. Tylko w 2020 roku fundusze Venture Capital (VC) zainwestowały w polskie spółki ponad 2,1 mld zł – informuje MFiPR

To rekordowy 70 proc. wzrost względem bardzo dobrego 2019 roku. Istotny udział miały w tym procesie inwestycyjnym fundusze korzystające ze środków europejskich z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) - komentuje wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Łącznie finansowanie VC poprzez 158 zaangażowanych funduszy pozyskało w ciągu roku 300 spółek, 74 z 310 transakcji wspartych zostało przez fundusze zasilone kapitałem pochodzącym ze środków POIR.

Wsparcie dla start-upów

Dla spółek na wczesnym etapie rozwoju w Programie Inteligentny Rozwój czeka szeroka oferta różnego rodzaju instrumentów: od środków bezzwrotnych (dotacje, granty) do zwrotnych (instrumenty kapitałowe). Istotne jest to, że instrumenty wsparcia dla start-upów nie ograniczają się jedynie do przekazania im środków finansowych, ale łączą się one zawsze ze wsparciem o charakterze doradczym (jako tzw. smart money). Celem wsparcia jest napędzenie kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju oraz rozwój centrów badawczo-rozwojowych i naukowców.

Co 4 spółka, do której trafiły środki VC, zajmuje się rozwijaniem innowacji w obszarze zdrowia. Wśród nich znajdują się nie tylko projekty naukowe, ale także przedsięwzięcia mające na celu rewolucjonizować dotychczasowy system opieki lub zwiększać naszą świadomość o samopoczuciu. Popularne wśród inwestorów są też rozwiązania dla korporacji (Enterprise Software) oraz FinTech. Stanowiły one kolejno 15% i 9% wszystkich transakcji w 2020.

Rekordowe inwestycje

Dane z ostatnich dwóch lat wyraźnie pokazują dobrze rozwijający się ekosystem startupowy w Polsce. Wzrost rok do roku miał miejsce na każdym etapie finansowania. W 2020, przez polski rynek VC, przepłynęło 2,1 mld zł. To łączna suma kapitału jaką polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w rodzime, innowacyjne przedsiębiorstwa. Na tle 2019, wartość inwestycji wzrosła o 70%. 62% zainwestowanych w trzecim kwartale środków to kapitał publiczno-prywatny, a udział międzynarodowych funduszy w transakcjach wyniósł 48%.

Jednocześnie, 258 z 310 transakcji bazowało na kapitale publiczno-prywatnym. 74 z 310 transakcji to inwestycje z udziałem funduszy PFR Ventures. W 2020 zapewniły one 28% kapitału dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Istotną rolę w segmencie zalążkowym odgrywają fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które dokonały 146 transakcji. Pięć największych rund finansowania odpowiadało za trochę ponad połowę całego finansowania w 2020. Jednocześnie, rośnie średnia wartość transakcji, która zbliża się do 4 mln zł. Mediana utrzymuje się na poziomie 1 mln zł.

