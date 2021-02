Francuscy terroryści znaleźli azyl w Brukseli... jako fundacja!

Niecałe trzy miesiące po rozwiązaniu Kolektywu Przeciwko Islamofobii we Francji (CCIF) organizacja ta, podejrzewana o powiązania z islamizmem, funkcjonuje w Belgii pod nazwą CCIE

Kolektyw przeciwko islamofobii w Europie (CCIE) został zarejestrowany w Belgii 1 listopada 2020 r. jako stowarzyszenie non profit.

CCIF we Francji został rozwiązany przez szefa MSW Geralda Darmanina, który zarzucił organizacji pośredni udział w zamachu na profesora historii Samuela Paty’ego, któremu w październiku 2020 r. islamista ściął głowę za pokazywanie karykatur proroka Mahometa w szkole na lekcjach o wolności słowa. Organizacja została oskarżona o podburzanie do przemocy i sianie nienawiści.

W odpowiedzi CCIF zarzuciła francuskiemu państwu rasizm i zamach na wolność słowa.

Djemila Benhabib, politolog specjalizująca się w zagadnieniach ekstremizmu islamskiego, stwierdziła natomiast, że problemem Europy jest brak koordynacji między krajami europejskimi w stosunku do politycznego islamu.

Likwidowane we Francji organizacje islamistyczne, jak np. CCIF, przenoszą się do innych krajów, np. do Belgii – wskazuje.