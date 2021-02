mBank zwraca podwójnie zaksięgowane płatności kartami

mBank rozpoczął we wtorek zwracanie klientom podwójnie zaksięgowanych płatności kartami - poinformował w mediach społecznościowych mBank. Jak dodano, poniedziałkowy błąd banku został naprawiony ostatniej nocy

Wczoraj wieczorem niektórym z Was podwójnie pobraliśmy z konta płatności kartami debetowymi. W nocy naprawiliśmy ten błąd. W historii operacji zobaczycie korektę transakcji. Przepraszamy za wszystkie utrudnienia. PS. A jeśli np. zwracaliście coś do sklepu i dostaliście podwójny zwrot pieniędzy, to też musieliśmy poprawić” - napisał na Facebooku mBank Polska.