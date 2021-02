Kosmiczny internet od Muska już w Polsce! Cena też... kosmiczna!

Starlink, czyli dostęp do internetu dostarczanego przez satelity SpaceX, jest już dostępny w Polsce. Mógłby rozwiązać problem „białych plam”, ale z taką ceną nie mamy co na to liczyć.

Starlink dostarcza łącze satelitarne dzięki sieci satelitów na orbicie Ziemi. Na razie jest ich ponad tysiąc, docelowo ma być około 12 tysięcy. Pierwsi klienci już korzystają z usługi w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii i generalnie chyba są zadowoleni – w sieci można znaleźć sporo pozytywnych komentarzy. Łącze Starlink okazało się niezawodne, a jego prędkość często przekracza deklarowane prędkości 100 Mb/s pobierania i 20 Mb/s wysyłania. Pingi sięgają 31 ms, są więc porównywalne z łączem LTE w mieście. Parametry łącza wyglądają przyzwoicie, ale co z ceną?

W USA dostęp do internetu przez Starlink kosztuje 99 dolarów miesięcznie. By z niego skorzystać, trzeba zamówić za 499 dolarów zestaw Starlink Kit, zawierający antenę z talerzem do montażu na budynku oraz terminal dostępowy i router Wi-Fi dla klienta. Na amerykańskie portfele może i nie jest to cena zaporowa, ale po przeliczeniu na złotówki wcale nie wygląda przystępnie.

Więc żeby skorzystać z łącza Starlink, trzeba wyłożyć 2269 zł za sprzęt (antena, terminal, router), 276 zł za przesyłkę zagraniczną, plus 449 zł opłaty miesięcznej. Antena musi być porządnie zamontowana na zewnątrz, więc trzeba jeszcze doliczyć pomoc fachowca.

W Polsce liczba zestawów Starlink Kit będzie ograniczona, a o wysyłce zadecyduje kolejność zgłoszeń. Do tego czasu na pewno nie uda się „załatać” wszystkich „białych plam” na mapie polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. Mimo wysokiej ceny usługi z pewnością w naszym kraju znajdą się jednak gospodarstwa domowe, które zdecydują się na zamówienie łącza satelitarnego Elona Muska.

Czytaj też: Niemcy zamykają granicę! KE: To grozi rozbiciem jedności

telepolis.pl/kp