Chiński dom "z paczki" zamiast kredytu? Wyjątkowa cena!

Zamiast kredytu na długie lata dom „z paczki”? Ci, którzy mają pomysł na to, w jaki sposób zamontować na swojej działce dom modułowy, mogą zamówić tego typu nieruchomość na chińskim portalu aukcyjnym. Przesyłka nie jest co prawda gratis, ale jej koszt to ułamek ceny.

Ci, którzy myślą o budowie nieruchomości, często szukają sposobu na obniżenie ceny. Jednym z rozwiązań, po które można sięgnąć, jest… sprowadzenie domu z Chin. Wyspecjalizowani sprzedawcy oferują tego typu nieruchomości na zagranicznych portalach aukcyjnych.

Portal Money.pl postanowił spytać o zakup jednego z domów modułowych oferowanych na tego typu aukcji. „Dostawa do Polski nie jest żadnym problemem” - zapewnił sprzedawca. Nie będzie też ona droga, bo, za przewiezienie budynku o wartości 57 tys. zł trzeba będzie zapłacić zaledwie 2 tys. zł. Dostawa szacowana jest na maksymalnie dwa tygodnie. Dom, produkowany przez turecką firmę Prefsan, ma powierzchnię 65 metrów kwadratowych. Znajduje się w nim salon (o powierzchni nieco ponad 9 m.kw.), dwie sypialnie (ok. 9 i 11 mkw), kuchnia i dwie niewielkie łazienki. Inny projekt firmy Prefsan na pierwszy rzut oka robi wrażenie okazałego domu. Jest wykonany ze stalowych prefabrykatów i kosztuje 95 tys. zł. I w tym wypadku należy doliczyć koszt transportu wynoszący 2 tys. zł.

Na 144 metrach kwadratowych znaleźć można trzy sypialnie (jedną o powierzchni 18 m. kw.m, dwie czternastometrowe), pokaźny salon (32 m.kw.), kuchnię, łazienkę i dodatkową toaletę.

Ceny nieruchomości z pewnością zachęcają do kupna, jednak przed kliknięciem „kup teraz” warto przemyśleć kilka kwestii. Pierwszą jest montaż. Domy modułowe oferowane przez polskich producentów najczęściej posiadają tę usługę „w pakiecie”. Nie mniej ważna jest kwestia infrastruktury - dom to nie tylko mury, ale instalacje wodne, energetyczne, sanitarne. Zakup domu na chińskim portalu aukcyjnym warto więc dokładnie przemyśleć.

Czytaj też: Kosmiczny internet od Muska już w Polsce! Cena też… kosmiczna!

domiporta.pl/kp