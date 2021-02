Obajtek z tytułem Człowiek Wolności. "Buduje silne państwo"

Za nami ósma gala „Człowiek Wolności Tygodnika Sieci”. Do grona nagrodzonych tytułem dołączyła kolejna ważna postać: prezes PKN Orlen Daniel Obajtek

Uroczysta gala – finał plebiscytu Człowiek Wolności tygodnika Sieci odbyła się 16 lutego i jak co roku – od ośmiu już lat – była prawdziwym świętem i triumfem demokracji. Ze względu na wszechobecną pandemię, w trosce o zdrowie gości i laureata zrealizowaliśmy ją wirtualnie w cyfrowym studiu w hotelu Sofitel w Warszawie.

O genezie nagrody mówił redaktor naczelny tygodnika „Sieci” Jacek Karnowski. Mówił o zagrożeniach dla polskiej wolności, również ze strony mediów komercyjnych. Zauważył, że to właśnie Daniel Obajtek sprawił, że w mediach jest dziś więcej polskiej własności, co niewątpliwie służy interesowi Polski.

Nasz tegoroczny laureat zasłużył się Polsce, można powiedzieć również w sferze medialnej. O tym była mowa, będzie jeszcze mowa, ale to też chcemy docenić, bo sprawił, że jest więcej polskiej własności w mediach i to jest coś istotnego. Po tych 30 latach transformacji, wiemy wszyscy, że własność ma ogromne znaczenie. To co zrobił, ta cegiełka jest bardzo istotna. To coś co wzmacnia polską suwerenność i również polską wolność — podkreślił.

Podczas gali o laureacie wypowiadały się znakomitości ze świata polityki, biznesu i sportu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w bardzo osobistych słowach opowiadał o Danielu Obajtku, podkreślając, że to człowiek niezwykły. Odniósł się także do zakupu Polska Press przez PKN Orlen.

To jedna z najlepszych wiadomości, którą usłyszałem w ciągu ostatni lat. To krok w drugą stronę. My pozbawiliśmy się wielkich mediów na rzecz czynników pozapolskich, głównie niemieckich (…) z ogromną stratą dla naszej suwerenności — powiedział wicepremier.

Marszałek Elżbieta Witek doceniała ambicję, determinację, odpowiedzialność i troskę o wolność, które cechują tegorocznego laureata. Premier Piotr Gliński nawiązał w swoim przemówieniu do idei wolności, którą Polacy cenią nadzwyczajnie i podkreślił, że Daniel Obajtek ma ogromny udział jej krzewieniu. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin stwierdził, że Polska potrzebuje takich menedżerów jak prezes PKN Orlen, którzy podejmują się zawsze nowych wyzwań i mają niespożytą energię. Minister Marcin Warchoł docenił społeczną odpowiedzialność i zaangażowanie laureata w budowanie polskiej wspólnoty. Prezes NBP Adam Glapiński zwrócił uwagę, że wyróżnienie tygodnika Sieci to nie tylko nagroda za wyniki koncernu PKN Orlen, ale przede wszystkim za wzorcowy sposób myślenia o państwie i wolności, jaki reprezentuje jego prezes.

Do gratulacji dla laureata dołączyli się: Bartosz Zmarzlik, dwukrotny indywidualny mistrz świata w żużlu i Robert Kubica, legendarny kierowca Orlen Teamu.

Daniel Obajtek, dziękując za nagrodę, przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Bardzo dziękuję za tą wspaniałą nagrodę. Ta nagroda jest dla mnie bardzo ważna. Ale ta nagroda nie jest tylko i wyłącznie dla mnie. Ta nagroda, uważam jest dla wszystkich tych, którzy pomagają mi w tej pracy. Wszystkich tych, których spotkałem na drodze. Wszystkich tych, którzy dali mi tą możliwość zmiany tej rzeczywistości. Bo jest ważną rzeczą, mieć możliwość zmiany rzeczywistości, która nas otacza — powiedział Daniel Obajtek.

Szanowni Państwo, w tej mojej pracy towarzyszą mi pewne słowa, śp. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. Aby utrwalić niepodległość, trzeba skonsolidować i zmodernizować Polskę. To można osiągnąć budując silne państwo, z silną gospodarką. Nie możemy dziś oderwać państwa od gospodarki. Gospodarka buduje silne państwo, gospodarka wzmacnia to państwo, gospodarka daje nam poczucie bezpieczeństwa, niezależności, pewnego komfortu, takiego komfortu wewnętrznego. Daje nam nadzieję na lepsze jutro, na przyszłość naszych dzieci i przyszłość następnych pokoleń. Próbowano nam niejednokrotnie wmawiać, że kapitał nie ma narodowości. Ale to były tylko i wyłącznie kłamstwa. To były kłamstwa, które miały nas uśpić i spowodować, by szalała dzika prywatyzacja. Tego nie można było nawet nazwać prywatyzacją. To było rozdawnictwo majątku narodowego za darmo. To była wręcz kradzież majątku narodowego. Tłumaczono nam, że ten kapitał nie ma narodowości, że wszyscy inni z zewnątrz są lepsi, że wszyscy inni lepiej to poprowadzą, że wszyscy inni dadzą nam gwarancję. Poddaliśmy się, ale nie może tak to wyglądać. Ten czas, kiedy rządzi PiS, jest czasem niestraconym, w tym czasie nie ma poddania się, rozwijamy silną polską gospodarkę, rozwijamy swoje narodowe czempiony i również tak samo rozwija się Polski Koncern Naftowy Orlen — zaznaczył.

Koncern, który przez 5 lat tamtych czasów potrafił zarobić tylko 1,7 mld, a przez 5 lat rządu PiS zarobił 26 mld zł. Da się? Da się rozwijać taki koncern. Koncern, który nie był okrawany, który nie był prywatyzowany. Oczywiście w tamtych czasach część firm była przygotowana do prywatyzacji. Teraz wręcz na odwrót, pozyskujemy nowe firmy, ale nie możemy tylko i wyłącznie administrować tym koncernem, musimy go bardzo mocno rozwijać, musimy patrzeć w przyszłość, musimy inwestować w nowoczesne technologie, musimy być kilka kroków do przodu. Musimy budować i budujemy potężny koncern multi-energetyczny, koncern, który będzie bardzo mocno rozwijał się nie tylko w Polsce, ale i w regionie, bo Orlen jest firmą globalną. I tak też robimy, poprzez procesy akwizycji wzmacniamy firmę. Poprzez potężne procesy inwestycji, które są konieczne. Tylko taki koncern może rozwijać polską gospodarkę. Tylko taki koncern może inwestować w zero czy nisko-emisyjne źródła wytwarzania, które kosztują miliardy złotych. Jeżeli tego nie zrobimy, to niestety będą robić to koncerny zewnętrzne. Dojdziemy do właśnie takiego myślenia, że kapitał nie ma narodowości — mówił prezes PKN Orlen.

A jeszcze raz Państwu powtarzam, że ten kapitał ma narodowość. Te ciężkie czasy pandemii pokazały tą narodowość właśnie w kapitale. Proszę zobaczyć jak reagował koncern Orlen na sprawy społeczne, jak reagowały inne pozostałe spółki właśnie Skarbu Państwa. Pomagaliśmy Polakom, bo tak duży biznes również musi spełniać zadania społeczne. Musi pomagać swoim klientom, musi pomagać Polakom w czasach trudnych. Musi bardzo szybko reagować na te czasy. Będąc na tym miejscu, niejednokrotnie spotykam się z wieloma problemami. Niejednokrotnie jesteśmy gaszeni wręcz w zapale, ale nie cofniemy się ani na krok. Będziemy budować gospodarkę, będziemy budować silny koncern. Nie pozwolimy na nowo tego koncernu oddać w ręce mafii paliwowych, które odsączały ten zysk tego narodowego czempiona. Nie będziemy go prywatyzować, wręcz będziemy go wzmacniać poprzez procesy akwizycyjne. Niektórzy próbują nam odebrać to prawo do zarządzania, do rozwijania, do procesów zakupu, twierdząc, że źle robimy. Ale zachęcam ich, by zobaczyli sobie jak wyglądają inne gospodarki, jak inne gospodarki się budują. Jak w innych gospodarkach wyglądają koncerny multi-energetyczne, jak te koncerny przewijają się z innymi gałęziami gospodarki. I nie można wszystkiego sprowadzać do politykierstwa, bo gospodarka jest jedna, biznes jest jeden. Ten biznes musi budować przyszłość naszych pokoleń — zaznaczył.

Na koniec chciałem Państwu powiedzieć, że nie ma wolności bez narodowego kapitału, bez silnego narodowego kapitału. I dlatego jestem bardzo dumny z tej nagrody, bo również tą wolność i o tą wolność można walczyć zdrowym polskim biznesem, który będzie konkurował i który będzie się rozwijał również w naszym wspaniałym kraju i w całym naszym regionie. Jeszcze raz z serca wszystkim dziękuję — zakończył Daniel Obajtek.