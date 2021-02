Jarosińska-Jedynak: Umowa z KE będzie dotyczyć 76 mld euro

Rząd planuje przedstawienie Komisji Europejskiej na przełomie czerwca i lipca Umowy Partnerstwa - planu podziału 76 mld euro z budżetu UE na lata 2021-2027 do formalnych negocjacji, poinformowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Obecnie, do 22 lutego, trwają proponowanej alokacji środków dla poszczególnych województw

Do 22 lutego br. trwają konsultacje społeczne, więc czekamy na uwagi, zbieramy te uwagi. Czekamy również na zatwierdzenie wszystkich aktów prawnych po stronie Komisji Europejskiej, ponieważ jedyne rozporządzenie, które zostało zatwierdzone dotyczy INTERREG - czyli współpracy terytorialnej. Natomiast pozostałe rozporządzenia jeszcze są w formule projektów i zakończenie tych prac ma nastąpić w maju. Więc czekamy na dokończenie tych prac - powiedziała Jarosińska-Jedynak na posiedzeniu podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

Projekt Umowy Partnerstwa po zakończeniu konsultacji zostanie przedstawiony Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz sejmowej Komisji ds. Europejskich.

Następnie, po przyjęciu już tych aktów prawnych po stronie Komisji, projekt umowy partnerstwa zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i będziemy już mogli go przedstawić Komisji Europejskiej do rozpoczęcia formalnych negocjacji. Czyli zakładamy, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze po stronie Komisji Europejskiej, to będziemy mogli przedstawić Umowę Partnerstwa do formalnych negocjacji na przełomie czerwca i lipca - powiedziała Jarosińska-Jedynak.