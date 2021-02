PFR: Już blisko 5,8 mld zł wsparcia z Tarczy PFR 2.0

Firmy otrzymały już blisko 5,8 mld zł wsparcia z Tarczy PFR 2.0 - poinformował we wtorek Polski Fundusz Rozwoju na Twitterze

Firmy otrzymały już blisko 5,8 mld zł wsparcia w ramach „Tarcza Finansowej PFR. Subwencje otrzymało do tej pory ponad 11 tys. restauracji i placówek gastronomicznych, 2548 hoteli oraz 1717 obiektów noclegowych. Łączna kwota wsparcia uzyskana przez te branże wynosi ponad 3,1 mld zł - napisał PFR.

W sumie do 15 stycznia PFR pomoc dostało 38753 firm, w których zatrudnionych jest 254 tys. osób.

Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Wartość pomocy to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.

Ewa Wesołowska, PAP, mw

