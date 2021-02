Bustowski wygrał z Animeksem. Zarzucał mu trucie Polaków!

Po górnikach do protestu zbierają się rolnicy. Nie pomogła środowa seria spotkań ministra rolnictwa Marka "Jesteście frajerami" Sawickiego z delegacjami rolniczych związków. Solidarność Rolników Indywidualnych 3 lutego zapowiada ogólnopolską akcję ostrzegawczą na drogach, a gdy to nie skłoni premier Ewy Kopacz do aktywności, chcą zrobić kocioł w Warszawie.