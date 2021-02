Sasin: produkcja szczepionki to kwestia na lata

Rozlewanie szczepionki przeciw Covid w Polfie Tarchomin może ruszyć za kilka tygodni - powiedział wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że produkcja szczepionki, to kwestia „kilku lat i wymaga zainwestowania ok. 3 mld zł

Sasin podkreślił w rozmowie z Polsat News, że za kilka tygodni ruszy w Polfie Tarchomin, jako spółce Skarbu państwa, rozlewnia szczepionki przeciw Covid. „Kończy się przygotowanie linii, która kosztem 40 mln zł została przygotowana do tego” - poinformował.

Jak tłumaczył, jeśli chodzi o produkcję szczepionki, to kwestia „na lata” i bardzo kosztowna. „W produkcję potrzeba zainwestować ok. 3 mld zł, co nie znaczy, że nie będziemy tego robić” - dodał.

„Ambicją rządu jest, żeby odbudować przemysł farmaceutyczny w Polsce” - zaznaczył Sasin.

Prezes Polfy Tarchomin Jarosław Król, powiedział w styczniu PAP, że Polfa Tarchomin jest w trakcie budowy linii produkcyjnej dla ampułek, którą będzie można wykorzystać także do rozlewu szczepionek na koronawirusa.

„Taka linia może zostać użyta do konfekcjonowania różnych produktów farmaceutycznych, w tym np. różnych szczepionek” – wyjaśnił.

Jarosław Król poinformował także, że nowobudowana linia produkcyjnej osiągnie możliwości napełnienia około 16 tys. ampułek na dobę, czyli około 40 mln rocznie. Ampułkarnia będzie gotowa na jesieni.

Wicepremier Sasin na pytanie o wniosek Jarosława Gowina o odwołanie wiceministrów, którzy zasiadają w rządzie z rekomendacji Porozumienia powiedział, że „odwołanie wiceministra aktywów państwowych Zbigniewa Gryglasa byłoby merytorycznie nieuzasadnione”.

5 lutego - jak przekazał PAP wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek - decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii.

W piątek Prezydium Zarządu Porozumienia zdecydowało też o zawieszeniu 8 członków, w tym m.in. Jacka Żalka, Zbigniewa Gryglasa, Michała Cieślaka i Włodzimierza Tomaszewskiego i zawnioskowało o ich wyrzucenie z partii. Pierwszym trzem wycofano rekomendacje rządowe.

Na pytanie, o to czy popiera pomysł podatku od reklamy Sasin odparł, że projekt ten idzie w dobrym kierunku, „ale wymaga uzgodnień międzyresortowych i społecznych”.

Czytaj też: EMA z wnioskiem o autoryzację szczepionki Johnson & Johnson

PAP/KG