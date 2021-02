Pekao: druga połowa 2021 r. da ożywienie na rynku pracy

Do momentu wyraźnej poprawy sytuacji epidemicznej i zmniejszenia ogólnej niepewności krajowy rynek pracy nie ma potencjału do większego odbicia - wskazuje Bank Pekao. Druga połowa roku przyniesie wyraźne ożywienie w gospodarce i znaczną poprawę na rynku pracy - dodaje

Jak podał w środę GUS, w styczniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 2,0 proc. r/r i wyniosło 6314,1 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 4,8 proc. r/r i wyniosło 5536,80 zł brutto.

Analitycy Pekao napisali, że styczeń przyniósł spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 14,5 tys. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, co w ujęciu rocznym przełożyło się na spadek o 2,0 proc. r/r wobec spadku o 1,0 proc. r/r w grudniu.

Zakładamy, że spadek zatrudnienia w styczniu jest bardziej pokłosiem zmiany próby statystycznej aniżeli zmian strukturalnych na rynku pracy. Jednakże dalej utrzymująca się wysoka liczba nowych zachorowań na Covid-19 oraz przedłużające się w czasie restrykcje gospodarcze ograniczające funkcjonowanie niektórych branż (m. in. fitness, rekreacja i kultura, zakwaterowanie, gastronomia) zwiększają presję na zwolnienia - napisano.

Zaznaczono, że zamrożenie branż związanych z turystyką w okresie świąteczno-noworocznym oraz ferii zimowych, mocno odcisnęło piętno na firmy działające w tych sektorach. Wskazano, że ogłaszane przez przedsiębiorców otwieranie biznesów, mimo obowiązujących restrykcji epidemicznych, wskazuje na krytyczny stan w tych sektorach. Negatywny wpływ pandemii na rynek pracy jest łagodzony przez dobrze prosperujące branże, takie jak IT, e-commerce czy przemysł.

Analitycy banku uważają, że rozpoczęcie procesu szczepień może zachęcać firmy do zatrzymywania pracowników w nadziei na wznowienie działalności na normalnych warunkach. Przypomnieli, że w lutym poluzowano część obostrzeń: otworzyły się w pełni galerie handlowe, częściowo został otworzony sektor hotelarski czy branże związane z kulturą. Jednakże - jak zaznaczono - jest to otwarcie warunkowe, co oznacza, że przy pogorszeniu się sytuacji epidemicznej restrykcje zostaną błyskawicznie zaostrzone, co utrzymuje na wysokim poziomie ogólną niepewność co do prowadzenia działalności.

Wszystko wskazuje na to, że do momentu wyraźnej poprawy sytuacji epidemicznej i zmniejszenia ogólnej niepewności krajowy rynek pracy nie ma potencjału do większego odbicia. Zakładamy jednak, że w ramach postępu masowych szczepień i nabierania odporności szczególnie przez grupy najsilniej zagrożone poważnymi skutkami Covid-19, odciążając tym samym służbę zdrowia, druga połowa 2021 r. przyniesie wyraźne ożywienie w krajowej gospodarce wraz ze znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy - czytamy. Zdaniem analityków, od kwietnia będziemy obserwować podwyższone dynamiki zatrudnienia ze względu na obniżoną bazę odniesienia z 2020 r.

Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w styczniu, po wysokim odczycie w poprzednim miesiącu, spadła do 4,8 proc. r/r z 6,6 proc. r/r w grudniu - poniżej oczekiwań na poziomie 5,1 proc. Według ekonomistów, tak duże wahnięcie dynamiki płac z miesiąca na miesiąc to zasługa układu dni roboczych - w grudniu były dwa dni robocze więcej r/r, a z kolei w styczniu 2 dni mniej r/r). Ich zdaniem, zważywszy na pandemię, dynamika płac pozostaje na solidnym poziomie.

Coraz częstszym przypadkiem w obecnych warunkach będzie przechodzenie wcześniej pracujących w branżach objętych restrykcjami do sektorów lepiej prosperujących, np. do przemysłu, co będzie wpływać pozytywnie na dynamikę płac także w przyszłych miesiącach - czytamy.

Napisano, że dynamikę płac w styczniu obniżyło również wprowadzenie nowej płacy minimalnej z początkiem 2021 r. „W całym 2021 r. prognozujemy, że wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosną o ok. 6,5 proc. r/r pamiętając o bardzo niskiej bazie odniesienia z poprzedniego roku” - wskazano.

PAP/KG