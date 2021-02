Iga Świątek ma kontrakt ze światowym gigantem! Pierwsza Polka w historii!

Iga Świątek poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że została ambasadorką marki Rolex. Sposób ogłoszenia tej współpracy w wykonaniu Polki był dość oryginalny.

Polska tenisistka, według doniesień medialnych, podpisała kontrakt z firmą Rolex pod koniec zeszłego roku, ale pochwaliła się nią dopiero teraz i to w oryginalny sposób za pośrednictwem swoich kont na portalach społecznościowych.

-Jestem podekscytowana, mogąc ogłosić, że zostałam częścią rodziny Rolexa. To dla mnie ważny moment, bo uświadamiam sobie, jak długą drogę pokonałam. Od bycia dzieciakiem oglądającym w telewizji, jak Roger podnosi trofea mając swój zegarek na nadgarstku do posiadania własnego - zegarka, nie trofeum (jeszcze?) – napisała Świątek, która podpisała kontrakt z Rolexem (jako pierwsza Polka w historii) do 2024 roku.