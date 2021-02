Eurostat: Pół tony odpadów na osobę, Polska i Rumunia zamykają listę

"Zamknięcie obiegu" cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyklingu i ponownego użycia przyniesie korzyści środowisku i gospodarce - przekonuje KE przedstawiając pakiet przewidujący, że do 2030 r. 65 proc. odpadów komunalnych będzie podlegało recyklingowi. To drugie podejście Komisji do tych propozycji. Na poprzednie nie chciały się zgodzić państwa członkowskie, dlatego KE wycofała się z…