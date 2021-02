Warszawa zwalnia restauracje z drugiej raty za koncesję na alkohol

Przedsiębiorcy nie zapłacą w tym roku drugiej raty za koncesję na alkohol - zadecydowali w czwartek stołeczni radni. Projekt uchwały w tej sprawie przedstawił radzie miasta prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski

Za projektem uchwały dotyczącej zwolnienia z opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było 59 radnych, nikt nie był przeciw, jedna osoba ws trzymała się od głosu.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że zwolnieni z części opłaty będą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na miejscu. Restauratorzy, którzy już uiścili kwotę za cały rok, otrzymają zwrot 1/3 tej sumy. Nowy przepis nie będzie dotyczył handlujących alkoholem do spożycia poza miejscem sprzedaży.

To bardzo trudny czas dla branży gastronomicznej, wykorzystujemy wszystkie możliwe sposoby, by pomóc przedsiębiorcom. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom pomożemy przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy i powrocie do normalnej działalności, kiedy skończy się już epidemia COVID-19 – podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczając przy tym, że podobne rozwiązania są wprowadzane w innych polskich miastach.

Przypomniał, że zezwala na to wprowadzona 26 stycznia br. nowelizacja ustawy O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zakaz prowadzenia działalności gastronomicznej obowiązywał w zeszłym roku między 14 marca, a 18 maja i od 24 października do końca roku.

Przedsiębiorcy składają pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży do końca stycznia. Opłatę mogą wnosić jednorazowo za cały rok lub w trzech równych ratach. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzależnione są od zawartości procentowej i wartości obrotu w skali całego roku. Koncesja na napoje do 4,5 proc. zawartości alkoholu wynosi 525 zł; wzrasta, jeśli wartość obrotu przekroczy 37 500 zł (o 1,4 proc. od ogólnej sprzedaży). Takie same stawki obowiązują za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). Koncesja na napoje alkoholowe powyżej 18 proc. zawartości alkoholu kosztuje 2100 zł, a jeśli jego sprzedaż w roku przekracza 77 000 zł, dodaje się do niej 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży.

To kolejna forma pomocy, jaką miasto zaoferowało warszawskim przedsiębiorcom. Szczególnie ważna, bo gastronomia to jedna z branż najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa - zaznaczyła Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. Przypomniała także, że miasto, w zeszłym roku wprowadziło także pakiet zawierający różnorodne formy wsparcia gospodarczego, m.in. obniżki czynszu z tytułu najmu w miejskich lokalach użytkowych, obniżki opłat za dzierżawę nieruchomości, bonifikatę za korzystanie z ogródków gastronomicznych czy odroczenia i ulgi w opłatach lokalnych i podatkowych. „Uruchomiliśmy też doradcze programy wsparcia dla małych i średnich firm w czasie pandemii” – podkreśliła. Jak dodała, w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, gdzie można uzyskać informacje na temat realizowanych przez miasto działań pomocowych.

Miasto przypomina, że w ramach pakietu #WarszawaPomaga można skorzystać m.in. z obniżki czynszów w miejskich lokalach. Otrzymało ją 3483 najemców na kwotę 39 861 300,37 zł (dane na koniec stycznia tego roku). Z kolei ulgi z tytułu najmu i dzierżawy wyniosły prawie 8 mln zł. Pomoc otrzymali także najemcy ogródków gastronomicznych, do końca roku wpłynęło 58 wniosków o obniżenie czynszu dzierżawnego (obniżka wyniosła 447 317, 21 zł) i 338 wniosków o obniżenie opłaty związanej z handlem w pasie drogowym (kwota to ok. 4,1 mln zł). Przedsiębiorcy korzystają też z oferty Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Działa tam punkt informacyjny na temat pomocy antykryzysowej, warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz rodzajach dofinansowania.

Realizowane są także programy doradcze Academy_Smolna (w zeszłym roku 662 godz. i 361 uczestników), #Net_Smolna 2020 (wspierający MŚP i przedsiębiorstwa społeczne, w 13 spotkaniach wzięło udział 337 osób). Z kolei w siódmej edycji programu Warsaw Booster skorzystało 20 start-upów, młodych firm technologicznych oraz twórców projektów biznesowych.

PAP/mt