COVID-19 pustoszy francuski kurort! Eksplozja zakażeń!

735 przypadki koronawirusa na 100 tys. mieszkańców w Nicei i 577 w departamencie Alpy Nadmorskie to najwyższa średnia zakażeń we Francji. Media nazywają sytuację w tym regionie „eksplozją epidemii”. Rada Naukowa jest podzielona w sprawie strategii walki z pandemią.

Minister zdrowia Francji Olivier Veran zapowiedział, że uda się do Nicei w sobotę i podejmie rozmowy z lokalnymi władzami na temat walki z Covid-19.

W Nicei i Alpach Nadmorskich wzrósł również odsetek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa do 10,3 proc. przy średniej krajowej na poziomie około 6 proc.

„Rozprzestrzenianie się wirusa idzie w parze z przemieszczaniem się ludności; jest to obszar, na którym panuje duży ruch uliczny, co może częściowo wyjaśniać to zjawisko” – powiedział na antenie France 2 kierownik oddziału chorób zakaźnych w szpitalu uniwersyteckim w Nicei prof. Michel Carles.