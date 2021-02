Już 1823 uczestników programu „Złote Szkoły NBP”

Narodowy Bank Polski informuje, że trwa pierwsza edycja programu „Złote Szkoły NBP”. Do tej pory przystąpiły do niego 222 szkoły. Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej zgłoszone do programu liczą już 1823 uczestników – uczniów i nauczycieli

Program „Złote Szkoły NBP” jest skierowany do uczniów klas VII-VIII oraz do młodzieży szkół ponadpodstawowych i ich nauczycieli. Ma na celu popularyzację zagadnień ekonomicznych w środowiskach lokalnych. Szkoły biorące udział w programie mogą zdobyć prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” oraz atrakcyjne nagrody pieniężne.

Zasady programu, regulamin oraz informacje o nagrodach znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.nbp.pl/edukacja.

Czytaj też: Rozliczenie PIT - ważne informacje dla emerytów i rencistów](https://wgospodarce.pl/informacje/92436-rozliczenie-pit-wazne-informacje-dla-emerytow-i-rencistow)

NBP/KG