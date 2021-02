Polska żywność eksportowym hitem!

Eksport towarów rolno-spożywczych w 2020 roku wzrósł o 7,0 proc. rdr do 34,0 mld euro - podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, powołując się na dane Ministerstwa Finansów.

„Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale 2020 r. oraz w drugiej połowie 2020 r. Do wzrostu eksportu w znacznym stopniu przyczynił się korzystny dla eksporterów kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego, co sprzyjało konkurencyjności cenowej polskich produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym” - napisano w analizie.

Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 22,3 mld euro i był o 4,9 proc. wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z 2019 r. o 11,4 proc., osiągając 11,7 mld euro.

Wpływy ze sprzedaży zagranicznej artykułów rolno-spożywczych w polskim eksporcie ogółem w 2020 roku stanowiły 14,3 proc. eksportu wobec 13,3 proc. w roku 2019.

PAP Biznes/kp