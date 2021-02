Polska jest jednym z europejskich centrów produkcji baterii

Polska stała się czempionem w eksporcie baterii litowo-jonowych w Unii Europejskiej oraz dużym ośrodkiem produkcji baterii elektrycznych - informuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Mimo pandemii w połowie 2020 r. polski eksport baterii wyniósł ok. 2,9 mld euro. W Polsce w produkcję akumulatorów oraz technologii i materiałów do nich inwestują m.in. LG Energy Solutions, Johnson Matthey i Northvolt

W Polsce w Kobierzycach ulokowana jest największa na świecie fabryka baterii litowo-jonowych, należąca do LG Energy Solutions, części południowokoreańskiej Grupy LG. W dniu dzisiejszym poinformowano również, że szwedzki koncern Northvolt zainwestuje 200 mln dol. w zakład produkcyjny i centrum badawczo-rozwojowe modułów bateryjnych w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Czytaj też: Northvolt - firma byłego wiceprezesa Tesli w Gdańsku

Według danych PAIH Polska stała się liderem w eksporcie baterii litowo-jonowych w UE oraz hubem produkcji baterii elektrycznych - informuje PAP. W samych pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. polski eksport baterii wyniósł ok. 2,9 mld euro. NBP ocenił eksport baterii jest główną przyczyną wzrostu polskiego eksportu i tym samym utrzymania nadwyżki obrotów bieżących.

Jak wskazuje PAIH, inwestycja LG Energy Solutions pociągnęła za sobą rozwój bazy poddostawców, co znalazło przełożenie na powstanie tysięcy nowych miejsc pracy. Agencja wśród poddostawców wymienia takie firmy jak: SK Hi-tech Battery Materials Poland, KET Poland, Foosung, Enchem, LG Electronics.

Agencja wskazała także na trwające upowszechnianie się na świecie i w Europie pojazdów elektrycznych i hybrydowych, a co za tym idzie rozwój bazy badawczo-rozwojowej i produkcyjnej, oraz wzrost inwestycji w tym obszarze.

Eksperci tłumaczą, że akumulatory litowo-jonowe zapewniają znacznie lepsze parametry niż dotychczasowe akumulatory do samochodów na rynku. Wskazali m.in. na trzykrotnie większą gęstość energii, gęstość mocy w stosunku do toksycznych ogniw niklowo-kadmowych czy niklowo-wodorkowych – informuje PAIH.

Wartość europejskiego rynku produkcji ogniw i baterii w 2025 r. wyniesie ok. 250 mld euro – czytamy w relacji PAP. Komisja Europejska ma ambicje, aby wspomóc producentów akumulatorów i stworzyć warunki do powstania europejskiego centrum przemysłu produkcji ogniw i baterii. Włączenie tego segmentu do mechanizmu IPCEI (Important Projects of Common European Interest), umożliwiłoby zawieszenie w przypadku European Battery Alliance ograniczeń dotyczących pomocy publicznej. Generalny plan Unii Europejskiej jest taki, aby w dobie transformacji gospodarki w stronę elektromobilności i odnawialnych źródeł energii ograniczyć dostawy akumulatorów i, co za tym idzie, zależność Europy od kilku silnych producentów tych urządzeń z Azji.

Zgodnie z założeniami, LG Energy Solutions nadal inwestuje w kobierzyckie centrum technologiczne i rozwój mocy produkcyjnych fabryki akumulatorów litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Całkowita kwota inwestycji LG ma przekroczyć 3,1 mld euro, a zatrudnienie w zakładach ma sięgnąć 10 tys. miejsc pracy. Urządzenia LG, ze względu na wysoką jakość chętnie zamawiane przez europejskie koncerny motoryzacyjne, są przeznaczone głównie na eksport.

Czytaj też: Kobierzyce z największą na świecie fabryką akumulatorów EV

W Koninie swój zakład produkcji materiałów do katod akumulatorowych buduje firma Johnson Matthey, europejski dostawca akumulatorów litowo-jonowych. Początek produkcji w Koninie jest planowany na rok 2022, a dwa lata później firma zamierza rozpocząć wytwarzanie kompletnych platform samochodowych. Łączne zatrudnienie firmy Johnson Matthey wynosi 14 tysięcy osób. Johnson Matthey Battery Systems ma również swój zakład w Gliwicach.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało dziś, że szwedzki Northvolt zainwestuje na Pomorzu 200 mln dol. w zakład i inżynierskie centrum badawczo-rozwojowe modułów bateryjnych, w których zatrudnienie znajdzie 500 pracowników. Firma zaznaczyła, że wytwarzane produkty będą kompleksowym rozwiązaniem do magazynowania energii oraz zastosowań przemysłowych, m.in. w specjalistycznych pojazdach i maszynach górniczych.

Marcin Tronowicz