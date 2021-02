Nerwowa reakcja Senatu: wolność mediów zagrożona. Czyżby?

Senat przyjął w piątek uchwałę, w której „wyraża zdecydowany sprzeciw wobec ograniczania wolności i praw obywatelskich Polek i Polaków poprzez działania rządu RP, zmierzające do likwidacji niezależnych mediów” oraz wyraża solidarność z protestującymi mediami komercyjnymi.

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami, połowa wpływów ze składek ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków i nowo utworzony Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Senator KO Barbara Zdrojewska, która przygotowała treść uchwały podkreślała w czasie debaty, że nie pierwszy raz Senat mówi w tej kadencji o wolności mediów. „Podążamy drogą Orbana” - oceniła. Mówiła, że media publiczne były istotna wartością dopóki „rząd tego nie zniweczył”.

Aleksander Szwed (PiS) pytał Zdrojewską w jaki sposób nowa danina miałby szkodzić mediom regionalnym. Inny z senatorów tego klubu, Jerzy Czerwiński, mówił że obecnie jest ponad 10 mediów krytycznych wobec rządu; chciał wiedzieć ile takich mediów było za czasów koalicji PO-PSL.

Jerzy Czerwiński i Grzegorz Bierecki (PiS) pytali także, czy sprawa przejęcia przez Orlen grupy Polska Press denerwuje senatorów dlatego, że dochodzi do koncentracji mediów, czy chodzi o to, że jest to spółka polska, czy też o to, że Orlen odkupił grupę od spółki niemieckiej.