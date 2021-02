Konsolidacja w Kasie Stefczyka

Wraz z nastaniem nowego roku zwykle czynimy nowe postanowienia i plany, które chcielibyśmy zrealizować w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Ubiegły rok dał nam się we znaki, tym bardziej nie dziwi, że w nowym chcielibyśmy sobie wynagrodzić ograniczenia, którym musieliśmy się poddać. Może nowy samochód? Remont mieszkania? Wyjazd do ciepłych krajów? Każda z tych możliwości wydaje się realna pod warunkiem, że nasze finanse będą uporządkowane. Można tego dokonać w prosty sposób, dzięki Pożyczce Fit.

Jest to oferta konsolidacyjna, którą proponuje Kasa Stefczyka. Dzięki niej można połączyć kilka dotychczas spłacanych zobowiązań w jedno nowe. Najprościej mówiąc jest to zaciągnięcie jednego zobowiązania celem spłaty dotychczasowych. Zamiast kliku miesięcznych rat pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych, kart kredytowych, debetów w rachunkach osobistych czy linii pożyczkowych w różnych instytucjach finansowych, można mieć tylko jedno zobowiązanie z jedną miesięczną ratą. To nie wszystko − warunki Pożyczki Fit mogą być tak atrakcyjne, że kwota miesięcznej raty może być niższa niż suma miesięcznych rat zobowiązań skonsolidowanych.

Pożyczka Fit w Kasie Stefczyka:

-może spłacić zewnętrzne zobowiązania finansowe, zaciągnięte w innych niż Kasa Stefczyka instytucjach finansowych,

-łączy wszystkie dotychczasowe zobowiązania w jedno,

-to jedna rata miesięczna, która może być niższa niż suma dotychczas spłacanych rat,

-to korzystne oprocentowanie wynoszące 6% oraz prowizja wynosząca absolutne 0%,

-to rzeczywista roczna stopa oprocentowania jedynie 6,23%,

-to możliwość dopasowania okresu spłaty do swoich możliwości finansowych i może on wynieść nawet 10 lat,

-to możliwość odroczenia spłaty pierwszej raty nawet o 60 dni!

Członkowie Kasy Stefczyka posiadający rachunek płatniczy IKS mogą złożyć wniosek o Pożyczkę Fit bez wychodzenia z domu. Dzwoniąc pod numer 801 600 100 (koszt wg taryfy operatora) można bowiem skontaktować się z ekspertem finansowym, który przygotuje ofertę. Maksymalna kwota pożyczki bez wychodzenia z domu wynosi 100 000 zł.

Przykład reprezentatywny z dnia 2.01.2018 r. dla Pożyczki Fit: Całkowita kwota kredytu wynosi 47 880 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją: 0 zł, opłatą za dwa przelewy: 120 zł) wynosi 6%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 6,23%. Czas obowiązywania umowy – 119 miesięcy, 118 miesięcznych rat równych: 536,19 zł oraz ostatnia, 119. rata: 536,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 63 806,99 zł, w tym odsetki: 15 806,99 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Pożyczka Fit umożliwia konsolidację zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych.