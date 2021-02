Szef dyplomacji Niemiec: Jesteśmy i za sankcjami i za NS2

Minister spraw zagranicznych RFN Heiko Maas zadeklarował w poniedziałek, że popiera sankcje przeciwko Rosji m.in. za uwięzienie antykremlowskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Opowiedział się jednocześnie za utrzymaniem „konstruktywnego dialogu” z Moskwą. Dostawy gazu z Rosji do Niemiec nowym, podmorskim gazociągiem Nord Stream 2 wkrótce się rozpoczną

Już przy próbie otrucia Nawalnego daliśmy jasno do zrozumienia, że nie jesteśmy gotowi do akceptowania łamania prawa międzynarodowego i wprowadziliśmy sankcje. Dziś również będziemy o tym rozmawiać, czy należy udzielić mandatu na wprowadzenie dalszych sankcji przeciwko Rosji, szczególnie z powodu skazania Nawalnego i tego, że swój wyrok musi on odsiadywać w kolonii karnej. Jestem za tym, żeby udzielić mandatu na wprowadzenie sankcji, przygotowanie listy takich osób - powiedział Maas w Brukseli przed rozpoczęciem Rady UE ds. zagranicznych. Jednocześnie musimy szukać sposobu na pozostanie w dialogu z Moskwą. Potrzebujemy Rosji do rozwiązania wielu międzynarodowych konfliktów. Będzie to też kwestia, którą będziemy musieli się zająć, jak utrzymać konstruktywny dialog z Rosją. Nawet jeśli relacje między UE a Rosją są na najniższym poziomie - zastrzegł niemiecki minister.

Tak wygląda dyplomacja i polityka zagraniczna Niemiec. Oficjalnie krytykują Rosję, nawet wzywają do nakładania na nią sankcji. Jednocześnie nie przeszkadza to im w przyspieszaniu realizacji kontrowersyjnego podmorskiego gazociągu Nord Stream 2, przypieczętowującego najlepszą współpracę gospodarczą Niemiec i Rosji.

Latem 2020 roku opozycyjnego rosyjskiego polityka Aleksieja Nawalnego próbowano zamordować bojowym środkiem chemicznym z grupy Nowiczoków; taki wniosek na podstawie badań wyciągnęli m.in. niemieccy eksperci. Nawalny w stanie śpiączki farmakologicznej został przewieziony do Berlina, gdzie następnie przez kilka miesięcy odbywał leczenie i rehabilitację. Po powrocie do Rosji w styczniu został aresztowany, a 2 lutego sąd „odwiesił” jego dawny wyrok z 2014 roku.

W sobotę sąd odrzucił apelację Nawalnego w tej sprawie – ma on na 2,5 roku trafić do kolonii karnej. Dodatkowo sąd w Moskwie skazał w sobotę opozycjonistę na grzywnę w wysokości 850 tys. rubli (ponad 11,4 tys. USD), uznając go za winnego zniesławienia kombatanta II wojny światowej Ignata Artiemienki.

W październiku 2020 roku UE nałożyła już sankcje na sześciu rosyjskich urzędników, ponieważ jej zdaniem próba otrucia Nawalnego nie mogło mieć miejsca bez wiedzy i zgody rosyjskich organów państwowych.

Zdaniem współpracowników Nawalnego nowe sankcje UE powinny dotknąć najbardziej aktywnych biznesmenów, którzy wspierają Kreml. Według dyrektora wykonawczego Fundacji Walki z Korupcją Władimira Aszurkowa, w Rosji jest 5-10 tys. przedstawicieli elit biznesowych i politycznych, na których trzyma się reżim prezydenta Władimira Putina.

Jeśli setka najbardziej widocznych spośród nich utraci dostęp do swych aktywów, nieruchomości na Zachodzie, a ich rodziny nie będą mogły tam wyjechać, to ci ludzie zastanowią się, czy warto tak aktywnie wspierać reżim w Rosji – powiedział Aszurkow w sobotę w telewizji Dożd.

Według „Politico” sankcjami ma zostać objętych kolejnych sześciu rosyjskich urzędników.

PAP/mt