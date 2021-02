GPW światowym liderem spółek z branży gamedev

Od października 2020 r. GPW jest światowym liderem pod względem liczby notowanych spółek z sektora gamedev, teraz jest ich 58 - informuje w poniedziałek GPW. Dodała, że debiut spółki Huuuge, Inc. w zeszłym tygodniu był największą ofertą firmy z branży gier mobilnych w Europie

„Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) umacnia się na pozycji światowego lidera pod względem liczby notowanych spółek z branży producentów gier. Od października ubiegłego roku wyprzedza takich technologicznych gigantów, jak giełdy w Japonii czy Korei Południowej. Obecnie na Głównym Rynku i NewConnect notowanych jest łącznie 58 spółek z branży gamedev” - czytamy w poniedziałkowym komunikacie GPW.

Jak zauważył doradca zarządu GPW Przemysław Gerschmann, cytowany w informacji, w 2020 r. branża gamedev była bardzo popularna na polskiej giełdzie. „Wszystko wskazuje na to, że również w tym roku inwestorzy nie będą narzekali na brak atrakcji” - przewiduje Gerschmann.

Zwrócił uwagę, że w miniony piątek odbył się debiut Huuuge, Inc., największy debiut gamingowy w historii GPW. Oferta publiczna spółki warta była 1,67 mld zł. Inwestorzy indywidulani zapisali się na blisko 55 mln akcji sprzedawanych po cenie 50 zł. Pula w transzy detalicznej wyniosła 1,66 mln akcji, natomiast inwestorom instytucjonalnym przydzielono 31,65 mln akcji.

Inwestorzy indywidualni złożyli bardzo dużo zapisów, co doprowadziło do redukcji sięgającej 97 proc. W IPO Huuuge, Inc. wzięło udział blisko 20 tysięcy inwestorów indywidualnych - dodał Gerschmann.